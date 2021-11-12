ويدين المنتخب الغابوني لنجمه بيير إيميريك أوباميانغ الذي منحه هدف الفوز من علامة الجزاء (54) ومعه ثلاث نقاط جعلته ينتزع المركز الثاني بسبع نقاط من نظيره الليبي الذي تجمّد رصيده عند ست نقاط.

