ويدين المنتخب الغابوني لنجمه بيير إيميريك أوباميانغ الذي منحه هدف الفوز من علامة الجزاء (54) ومعه ثلاث نقاط جعلته ينتزع المركز الثاني بسبع نقاط من نظيره الليبي الذي تجمّد رصيده عند ست نقاط.
أوباميانغ يقود الغابون للفوز على ليبيا
ويدين المنتخب الغابوني لنجمه بيير إيميريك أوباميانغ الذي منحه هدف الفوز من علامة الجزاء (54) ومعه ثلاث نقاط جعلته ينتزع المركز الثاني بسبع نقاط من نظيره الليبي الذي تجمّد رصيده عند ست نقاط.
تقارير إخبارية تصفيات كأس العالم المنتخب الليبي بيير إيميريك أوباميانغ تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™