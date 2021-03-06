ونقلت الصحف المحلية عن موقع "فوتبولدايركت" المتخصص بأنه "من المؤكد عودة نجم ميلان في صفوف منتخب المدرب ياني أندرسون خلال تصفيات كأس العالم".

وأعلن إبراهيموفتش اعتزاله اللعب دولياً بنهاية كأس أوروبا 2016 علماً بأنه خاض في صفوف المنتخب الوطني 116 مباراة سجل خلالها 62 هدفاً.

وكان إبراهيموفيتش (39 عاماً)، المتألق هذا الموسم مع ميلان الإيطالي، أعلن الخريف الماضي بأنه يفتقد إلى ارتداء قميص المنتخب الوطني.

في المقابل، لم يؤكد الاتحاد السويدي للعبة الأنباء عن عودة إيبرا إلى صفوف المنتخب واكتفى ياكوب كاكيمبو المتحدث الرسمي له في تصريح لوكالة فرانس برس بالقول "النقاش مع زلاتان مستمر" مشيراً إلى أن التشكيلة التي ستخوض المباريات الدولية ستعلن في 16 من الشهر الحالي.

وبلغت السويد من دون خدمات زلاتان الدور ربع النهائي من مونديال 2018 في روسيا وتأهلت إلى كأس أوروبا 2020 التي تم تأجيلها إلى الصيف المقبل بسبب جائحة "كوفيد-19".