وافتتح المنتخب الروماني التسجيل في الدقيقة التاسعة بواسطة اللاعب يانيس هاجي، إبن اللاعب المشهور جورج هاجي، ثم أدرك المنتخب الألماني التعادل بتصويبة قوية لسيرج غنابري في الدقيقة 52 ثم جاء الدور على توماس مولر (81) الذي بصم على الفوز السادس لمنتخب الماكينات في مشوار تصفيات مونديال 2022.

وواصل المنتخب الألماني بدايته القوية مع مدربه الجديد هانزي فليك، وذلك بتحقيقه فوزه الرابع توالياً.

وتحضر الألمان بأفضل طريقة لمواجهة رد الاعتبار ضد مضيفته مقدونيا الشمالية التي فاجأته في 31 آذار/مارس بالفوز عليه في معقله 2-1.

واقترب بطل العالم أربع مرات خطوة إضافية من حجز بطاقة المجموعة المؤهلة مباشرة إلى المونديال بعدما رفع رصيده إلى 18 نقطة في الصدارة بفارق 6 نقاط عن وصيفه الجديد منتخب مقدونيا الشمالية الذي استفاد على أكمل وجه من تعادل أرمينيا مع مضيفتها أيسلندا 1-1 كي تزيحها وبفارق الأهداف عن المركز الثاني، وذلك بعدما تغلبت بدورها على مضيفتها ليشتنشتاين 4-صفر.

وخاض المنتخب الألماني اللقاء بغياب قائده الحارس مانويل نوير الذي ترك مكانه لمارك أندري تير شتيغن بسبب إصابة عضلية بحسب ما أفادت في وقت سابق صحيفة "بيلد".