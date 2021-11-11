

وبعد 8 دقائق من صافرة البداية طرد الحكم بالبطاقة الحمراء ينس هوفر بعد تدخّل عنيف على ليون غوريتسكا، واحتسب ركلة جزاء ترجمها إيلكاي غوندوغان بنجاح (11).

و"قتل" أبطال العالم أربع مرات المباراة في 4 دقائق مع ثلاثة أهداف تناوب عليها دانيال كوفمان عبر النيران الصديقة (20 خطأ في مرمى منتخب بلاده) وليروي سانيه (22) وماركو رويس (23).

وأضاف سانيه الهدف الثاني الشخصي له والخامس لفريقه في الدقيقة 49 من الشوط الثاني، قبل أن يسجل توماس مولر الهدفين السادس والثامن (76 و86)، فيما جاء الهدف السابع عبر ريدلي باكو (80)، ليختتم المهرجان التهديفي عبر النيران الصديقة من ماكسيميليان غوبل (89).

وضمن المرحلة ذاتها فازت مقدونيا الشمالية على أرمينيا 5-صفر، فيما تعادلت رومانيا سلباً مع أيسلندا.

