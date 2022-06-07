تقدمت أستراليا بواسطة جاكسون ايرفين في الدقيقة 53، وعادلت الإمارات النتيجة بواسطة كايو كانيدو بعدها بأربع دقائق، لكن الكلمة الأخيرة كانت لأستراليا التي سجل لها أيدين هروستيك هدف الفوز في الدقيقة 84!

وسينضم الفائز من أستراليا والبيرو إلى النهائيات ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضمّ فرنسا حاملة اللقب والدنمارك وتونس.

أحداث المباراة

- الدقيقة 90+3: نهاية المباراة بفوز أستراليا على الإمارات 2-1 وتأهلها لملاقاة بيرو في الملحق العالمي من أجل حجز بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™.

- الدقيقة 84: هدف لأستراليا!!! أيدين هروستيك يستغل كرة وصلت إليه من ركلة ركنية على حافة منطقة الجزاء ويطلقها صاروخية بقدمه اليسرى تصطدم بالدفاع وتستقر بشباك الحارس عيسى!

- الدقيقة 80: الحارس خالد عيسى ينقذ مرماه من هدف محقق إثر تسديدة قوية من البديل جايمي ماكلارين الذي كان على مقربة منه.

- الدقيقة 57: الإمارات ترد سريعاً وتعادل النتيجة عن طريق كايو كانيدو !!!!!!!! كرة عرضية من حارب عبدالله لعبها بإتقان إلى داخل منطقة الجزاء فشل الدفاع الأسترالي في إبعادها، فانقض عليها كايو وأسكنها بقوة في الشباك!!!!

- الدقيقة 53: أستراليا تفتتح التسجيل من الفرصة الأولى لها في المباراة! مارتن بويل يخترق من الجانب الأيمن ويعكس كرة عرضية زاحفة أمام المرمى الإماراتي حيث جاكسون إيرفين الذي يودعها بسهولة في شباك الحارس خالد عيسى.

- الدقيقة 48: مهرجان من حارب عبدالله على الناحية اليسرى الذي يتلاعب بالدفاع الأسترالي داخل منطقة الجزاء ويسدد كرة زاحفة قوية ينبري لها بنجاح الحارس رايان!!

- انطلاق الشوط الثاني

- الدقيقة 45+1: نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي. المنتخب الإماراتي كان الطرف الأفضل وكاد أن يسجل من محاولتين لحارب عبدالله لولا تصدي الحارس الأسترالي.

- الدقيقة 45: المنتخب الأسترالي يحاول الاختراق علّه ينهي الشوط الأول متقدماً، لكن الدفاع الإماراتي يُحبط جميع المحاولات.

- الدقيقة 35: كاد المنتخب الإماراتي أن يفتتح التسجيل!!! حارب عبد الله يتلقى تمريرة جميلة من مبخوت ويخترق مرة جديدة على الجانب الأيسر مستفيداً من سرعته ويصوّب بقوّة على المرمى لكن الحارس الأسترالي ماتيو رايان يتألق في التصدي منقذاً مرماه من هدف محقق!

- الدقيقة 19: أولى الفرص الخطرة في المباراة للمنتخب الإماراتي عن طريق حارب عبد الله الذي توغل على الناحية اليسرى ودخل منطقة الجزاء الأسترالية وسدد على المرمى، لكن الحارس الأسترالي كان له بالمرصاد قبل أن يبعد الدفاع الكرة من أمام المرمى!

- الدقيقة 10: محاولات من الطرفين للوصول إلى المرمى لكن الفرص الحقيقية غائبة حتى الآن.

- انطلاق المباراة بين المنتخبين الإماراتي والأسترالي على استاد أحمد بن علي في الريان.

تشكيلة الإمارات

قائمة الأبيض لمباراة اليوم أمام أستراليا ..#منتخب_الإمارات pic.twitter.com/VPCbXAYQXp — UAE NT منتخب الإمارات (@UAEFNT) June 7, 2022

تشكيلة أستراليا