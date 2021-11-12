أرجنتين ميسي تحل ضيفة على الأوروغواي من قبل beIN SPORTS November 12, 2021 13:30 2:23 دقيقة يحل المنتخب الأرجنتيني ضيفاً على جاره الأوروغوياني لحساب الجولة الثالثة عشرة من تصفيات أميركا الجنوبية كأس العالم FIFA قطر 2022™. تقارير إخبارية منتخب الأرجنتين منتخب الأوروغواي تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ -آخر الفيديوهات 0:28 دقيقة صلاح لاعب الشهر في الدوري الإنكليزي الممتاز 0:25 دقيقة باكيتا يتحدث عن سعادته بتسجيل هدف الفوز للبرازيل 0:42 دقيقة تقارير تشير إلى احتمال اعتزال أغويرو 1:35 دقيقة العراقيون ينتقدون اللاعبين والمدرب أدفوكات 2:23 دقيقة أرجنتين ميسي تحل ضيفة على الأوروغواي 1:39 دقيقة أليسون بعد بلوغ مونديال قطر: نحلم بالتتويج 3:25 دقيقة بيرو تنتصر بثلاثية على بوليفيا 3:23 دقيقة البرازيل تتأهل إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™ 1:56 دقيقة تشيلي تخطف فوزاً ثميناً على أرض باراغواي 2:37 دقيقة الإكوادور تتخطى فنزويلا