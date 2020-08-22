هيدينك يعود للتدريب من بوابة منتخب كوراساو

وقال هيدينك (73 عاماً) لشبكة "فوكس سبورتس" عن مهمته الجديدة مع المنتخب الذي يحتل المركز الثمانين في التصنيف العالمي للفيفا "كان من الصعب قول لا، قطع منتخب كوراساو خطوات جيدة في السنوات الأخيرة، وأود أن أساعد اللاعبين والجهاز الفني على المزيد من الارتقاء على المستوى الدولي".

وتحفل مسيرة هيدينك بتسلمه الادارة الفنية لكثير من الفرق الكبرى كريال مدريد وفالنسيا الإسبانيين وتشيلسي الإنكليزي وإيندهوفن الهولندي، ومنتخبات هولندا وروسيا وأستراليا وتركيا وكوريا الجنوبية التي قادها إلى نصف نهائي مونديال 2002، وكانت آخر مهامه مع المنتخب الأولمبي الصيني قبل أن يقال من منصبه في أيلول/سبتمبر الماضي.

ولم يسبق لكوراساو المستعمرة الهولندية السابقة التي يبلغ عدد سكانها قرابة 160 ألف نسمة، المشاركة في بطولة كأس العالم، وهو الهدف الذي يسعى هيدينك إلى تحقيقه في تصفيات الكونكاكاف المؤهلة إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™، معولاً على الخصوص على الشقيقين جونينيو ولياندرو باكونا اللذين يدافعان عن ألوان هادرسفيلد الإنكليزي وكارديف سيتي الويلزي على التوالي.