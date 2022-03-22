"هلع" إبراهيموفيتش من مجرّد التفكير بالتوقّف عن كرة القدم

لن يشارك إبراهيموفيتش في هذه المباراة بداعي الإيقاف، لكنه أكد تصميمه على "الذهاب حتى النهاية" إذا لم ينجح زملاؤه في خطف بطاقة التأهل.

وقال مهاجم ميلان الإيطالي المخضرم (40 عاماً) في مؤتمر صحافي "لدي هذا الخوف، ماذا سيحصل (بعد اعتزاله)؟ أدرك جيداً بأن إمكانيات كثيرة متاحة أمامي وبأني سأحصل على الكثير من العروض. لكن هذا النوع من الأدرينالين الذي أشعر به على أرضية الملعب لن أشعر به في أي مكان آخر".

وتابع "لهذا السبب أشعر بنوع من الهلع. أريد الاستمرار قدر الامكان والاستمتاع".

وشارك في المؤتمر الصحافي مهاجم مانشستر يونايتد الشاب أنتوني إيلانغا (19 عاماً)، علماً بأن إبراهيموفيتش لعب إلى جانب والده الكاميروني الدولي سابقا جوزيف إيلانغا في صفوف نادي مالمو موسم 2000-2001.

وأضاف زلاتان متوجهاً إلى الصحافيين "استغلوا تواجدي على أرضية الملعب لأنكم لن تروا لاعباً مماثلاً. ستشاهدون إيلانغا، وأقول هذا الأمر بكل احترام، لكنكم لن تروا إبراهيموفيتش وبالتالي عليكم استغلال هذا الأمر طالما كان متاحاً أمامكم".

واعترف "إبرا" بأنه في حال تأهلت السويد لمواجهة بولندا لمعرفة هوية المتأهل منهما إلى العرس الكروي، فإنه لن يستطيع اللعب على مدى 90 دقيقة "لا أستطيع اللعب طوال المباراة لكن هذا الأمر نعرفه قبل تجمع المنتخب".

ويستطيع المنتخب السويدي الاعتماد على عدّة مهاجمين هم بالإضافة إلى إيلانغا، ألكسندر إسحاق (ريال سوسييداد الإسباني) وديان كولوسيفسكي (المعار حالياً إلى توتنهام الإنكليزي من يوفنتوس الإيطالي)، وإميل فورسبرغ (لايبزيغ الألماني).

وختم "هؤلاء هم المستقبل، لا يجب الاعتماد عليك كثيراً بل عليهم. أنا هنا لمساعدتهم من أجل أن يتقدموا".

وكان زلاتان عاد إلى صفوف المنتخب الصيف الماضي بعد غياب 5 سنوات وذلك من أجل المشاركة في كأس أوروبا، لكن الإصابة أبعدته عن البطولة القارية.

