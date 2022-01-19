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تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™

ميسي يغيب عن مواجهتي الأرجنتين أمام تشيلي وكولومبيا

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أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم عن قائمة المنتخب الأول التي ستخوض مواجهتي تشيلي وكولومبيا ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™، والتي خلت من الأسطورة ليونيل ميسي.

AFP

وسيلتقي المنتخب الأرجنتيني مع مستضيفه منتخب تشيلي في الثامن والعشرين من كانون الثاني/يناير الحالي، ثم سيستضيف المنتخب الكولومبي في الثاني من شباط/فبراير القادم.

وكان المنتخب الأرجنتيني ضمن التأهل إلى مونديال قطر 2022 في السابع عشر من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بعدما أن تعادل مع البرازيل بدون أهداف وخسارة تشيلي من الإكوادور بهدفين دون رد.

وبشكل عام يحتل المنتخب الأرجنتيني المركز الثاني في تصفيات أميركا الجنوبية برصيد 29 نقطة بعد 8 انتصارات و5 تعادلات علماً بأن الفريق لم يتلق أي خسارة في التصفيات إلى الآن.


 

المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™
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