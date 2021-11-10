مواجهة مصيرية لإسبانيا أمام مستضيفتها اليونان

وتتصدر السويد ترتيب منتخبات المجموعة الثانية بفارق نقطتين عن منتخب لاروخا، علما أن المنتخب الاسكندنافي يحل ضيفاً ثقيلاً على جورجيا المغمورة في الجولة ما قبل الأخيرة من التصفيات القارية.

وحتى الآن نجح منتخبان في بلوغ نهائيات كأس العالم المقررة في قطر من 21 تشرين الثاني/نوفمبر الى 18 كانون الاول/ديسمبر 2022 هما ألمانيا والدنمارك.

وإذا نجح المنتخبان الإسباني (13 نقطة) والسويدي المتصدر (15 نقطة) بالخروج فائزين، ستكون المواجهة الحاسمة بينهما في إشبيلية في الجولة الاخيرة من التصفيات في 14 تشرين الثاني/نوفمبر حيث يتعين على إسبانيا الفوز أيضًا لحسم البطاقة المباشرة لصالحها.

أي نتيجة غير فوز إسبانيا يعني تأهل السويد في حال فوزها على جورجيا واكتفاء "لا روخا" بخوض الملحق.

وحقق المنتخب الإسباني عروضًا رائعة في دوري الأمم الأوروبية حيث تغلب على إيطاليا بطلة أوروبا في تموز/يوليو الماضي في نصف النهائي، قبل أن يسقط بصعوبة أمام نظيره الفرنسي 1-2 في النهائي بعد ان تقدم عليه.

ويعتمد مدرب "لا روخا" لويس أنريكه على مزيج من الخبرة المتمثلة بمدافع برشلونة جيرارد بيكه وزميله في الفريق الكاتالوني لاعب الوسط سيرجيو بوسكيتس، بالإضافة الى بعض الشبان الواعدين أمثال ثلاثي برشلونة أيضاً بدري وغافي وأنسو فاتي. إلا أن الأخير سيغيب عن المواجهتين الأخيرتين بعد تعرضه لإصابة في مباراة برشلونة نهاية الأسبوع من المتوقع أن بعده لفترة عن الملاعب.

صراع محتدم بين كرواتيا وروسيا

ويتعين على كرواتيا صاحبة المركز الثاني (17 نقطة) أيضا في المجموعة الثامنة العودة بنقاط المباراة الثلاث عندما تحل ضيفة على مالطا المتواضعة في حين تلعب روسيا المتصدرة (19) مع قبرص الضعيفة.

وعلى الأرجح ستحسم الأمور في هذه المجموعة عندما تستضيف كرواتيا نظيرتها روسيا في الجولة الأخيرة.

وكانت كرواتيا وصيفة نسخة مونديال روسيا عام 2018 بلغت الدور الثاني من بطولة أوروبا الأخيرة قبل ان تخسر أمام إسبانيا 3-5 بعد التمديد في مباراة مثيرة.

وتعوّل كرواتيا على مجموعة من مخضرميها وعلى رأسهم قائدها الرمز لوكا مودريتش صانع ألعاب ريال مدريد الإسباني ولاعب وسط تشيلسي الانكليزي ماتيو كوفاتشيتش وإيفان بيريتشيتش جناح إنتر الايطالي.

في المقابل، وبعد أن ضمنت ألمانيا التأهل مباشرة الى مونديال قطر، تبدو المنافسة محمومة لانتزاع بطاقة الملحق في المجموعة العاشرة بين ثلاثة منتخبات هي رومانيا (13 نقطة) ومقدونيا الشمالية وأرمينيا (كلاهما مع 12 نقطة).

وفي هذه الجولة تلتقي رومانيا مع ضيفتها ايسلندا وأرمينيا على أرضها مع مقدونيا الشمالية.