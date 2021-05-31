محمود البحر يتحدث لـbeIN SPORTS عن دعوته لتمثيل منتخب سوريا

حاوره: مازن الريس

وجاءت تصريحات البحر بعدما أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم الإثنين عن دعوة ورد السلامة لاعب البكيرية السعودي ومحمود البحر مهاجم جبلة وهداف الدوري السوري إلى صفوف المنتخب الذي يعسكر حالياً في دبي.

وقال محمود البحر نجم نادي جبلة لموقعنا: "سعيدٌ جداً بتلقي الدعوة لتمثيل منتخب سوريا مجدداً، ارتداء قميص المنتخب هو شرف لأي لاعب".

وتابع: "سأبذل قصارى جهدي لمساعدة زملائي في المنتخب وإسعاد الجماهير السورية، بكل تأكيد أنا جاهز لكل ما يطلبه مني الكادر الفني على أرض الملعب".

وأعلن الاتحاد الآسيوي صباح الاثنين نقل مباريات المجموعة الأولى للتصفيات المزدوجة لكأس العالم 2022 وكأس أسيا 2023 من الصين بسبب تداعيات فيروس كورونا على أن يتم لاحقاً إعادة جدولة تاريخ المباريات.

وأضاف البحر: "أحترم قرار الكابتن نبيل معلول سواء تمّ الزج بي أساسياً أو لا"، وذلك في رده على مطالبة الشارع السوري بإشراكه أساسياً.

وأكد البحر الذي سبق له خوض تجربة ناجحة مع مسيمير في دوري الدرجة الثانية القطري، أنّه لم ينقطع عن التدريبات البدنية طوال الأيام الماضية مشدداً على ضرورة حفاظه على لياقته البدنية سواء كان مع المنتخب أو لا باعتباره لاعباً محترفاً.

وأشار البحر إلى أنّ الحظ وبعض التفاصيل الصغيرة لعبت دوراً في خروج فريق الوحدة السوري الذي مثله مؤخراً في كأس الاتحاد الآسيوي من الدور الأول، متمنياً التوفيق له في القادمات.

وتتصدر سوريا المجموعة الأولى برصيد 15 نقطة من خمسة انتصارات مقابل 10 نقاط للصين و7 الفيليبين و3 نقاط لجزر المالديف فيما تحتل غوام بالمركز الأخير دون نقاط.

وتبقى للمنتخب السوري ثلاث مباريات أمام غوام وجزر المالديف والصين ويبدو تأهله متصدراً لمجموعته مسألة وقت لا أكثر.

