مانشيني يعيد بالوتيلي إلى تشكيلة منتخب إيطاليا

واعتبر بالوتيلي ابن الـ31 عاماً مفاجأة التشكيلة التي ضمت البرازيلي الأصل الإيطالي الجنسية جواو بدرو والذي حصل مؤخراً على الضوء الأخضر للدفاع عن ألوان المنتخب الإيطالي.

ويعتزم مانشيني الاستفادة من المعسكر التدريبي لأبطال أوروبا الذي يستمر ثلاثة أيام في كوفرتشانو، بالقرب من فلورنسا، قبل مباراة مقدونيا الشمالية في أواخر آذار/مارس، وفي حال الفوز سيواجه في النهائي إما البرتغال أو تركيا.

وارتدى بالوتيلي الذي يدافع حالياً عن ألوان فريق أضنة دميرسبور التركي قميص منتخب بلاده للمرة الأخيرة في أيلول/سبتمبر 2018 ليصل إلى 36 مباراة دولية، سجل خلالها 14 هدفاً.

📋 #Mancini had called up 35 #Azzurri for the training camp taking place from 26 to 28 January in #Coverciano



Balotelli returns alongside seven new names 🇮🇹



More info: https://t.co/57EuhquHCq#VivoAzzurro pic.twitter.com/qzuaSybVBf — Italy ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri_En) January 24, 2022

وتنقل بالوتيلي بين عدة أندية، فلعب لصالح نيس الفرنسي لموسمين، قبل أن ينتقل إلى مواطنه مرسيليا لفترة قصيرة، ثم عاد إلى إيطاليا عبر بوابة بريشيا وثم مونتسا في الدرجة الثانية.

كما لعب المهاجم الإيطالي لصالح قطبي مدينة ميلانو، فتوج مع إنتر بلقب الدوري ثلاث مرات، لكن مسيرته شابها الكثير من المشكلات التأديبية بسبب سلوكه داخل وخارج الملاعب، كما تألق في كأس أوروبا 2012، وهو العام ذاته الذي شهد فوزه بلقب الدوري الانكليزي الممتاز مع مانشستر سيتي بإشراف مانشيني نفسه.

واستدعى مانشيني أيضاً البرازيلي الأصل بدرو مهاجم كالياري، ومواطنه مدافع لاتسيو لويس فيليبي (24 عاماً) والذي حصل أيضاً على الجنسية الإيطالية.

وغاب بطل أوروبا عن نهائيات كأس العالم 2018 للمرة الأولى منذ 60 عاماً، بعد خسارته أمام السويد في الملحق الأوروبي.

