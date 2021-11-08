مانشيني يعلن غياب زانيولو وبيليغريني للإصابة

وتحوم الشكوك أيضاً حول مشاركة لاعب خط وسط إنتر نيكولو باريلا الذي خرج من الملعب اثر شعوره بانزعاج في فخذه الأيسر في مباراة الدربي أمام الجار ميلان (1-1) الأحد ضمن منافسات الدوري المحلي.

وأكد مانشيني خلال مؤتمر صحافي تحضيراً للتصفيات أن حالة باريلا "لا تبدو مقلقة وسنبحث الوضع في الأيام المقبلة".

وأضيف زانيولو (ربلة الساق) وبيليغريني (الركبة) إلى لائحة من المصابين تضم ماركو فيراتي (باريس سان جرمان الفرنسي) ورافايل تولوي (أتالانتا)، بالإضافة إلى الغياب المستمر للاعب روما ليوناردو سبيناتزولا عن الملاعب منذ تموز/يوليو الماضي.

ومن أجل تعويض هذه الغيابات، أدرج مانشيني اسم لاعب خط وسط لاتسيو دانيلو كاتالدي (27 عاماً) والذي كان قد استدعي سابقاً ضمن قائمة اللاعبين في تشرين الثاني/نوفمبر 2016، لكن من دون أن يلعب.

كما من المرجح أن يستعين مانشيني بلاعب أتالانتا ماتيو بيسينا العائد من الاصابة.

وكان مدرب إيطاليا استدعى الجمعة 28 لاعباً لخوض الجولتين الاخيرتين من التصفيات، حيث يتصدر المنتخب الإيطالي المجموعة الثالثة بفارق الأهداف عن سويسرا مع 14 نقطة لكل منهما.

وستكون المواجهة مساء الجمعة في العاصمة روما بين "أتزوري" و"ناتي" حاسمة للمنتخبين، علماً أن الحسم النهائي لتحديد هوية المتأهل المباشر إلى العرس الكروي في قطر سيكون في الجولة الأخيرة عندما تحل إيطاليا ضيفة على إيرلندا الشمالية، في حين تستضيف سويسرا المنتخب البلغاري في الجولة ذاتها في 15 الشهر الحالي.

ويتأهل إلى النهائيات مباشرة أصحاب المركز الأول في كل من المجموعات العشر، فيما تخوض المنتخبات الوصيفة ملحقاً فاصلاً بينها بمشاركة منتخبين مؤهلين من دوري الأمم الأوروبية لتحديد هوية المنتخبات الثلاثة الأخرى المتأهلة عن القارة العجوز.

وخلافاً للنظام القديم، لن يقام الملحق الفاصل بمواجهات مباشرة من مباراتي ذهاب وإياب، بل ستقسم المنتخبات الـ12 على ثلاثة مسارات تحدد بموجب قرعة ويتنافس في كل منها أربعة منتخبات بنظام نصف نهائي (24-25 آذار/مارس المقبل) ومباراة نهائية (28-29 آذار/مارس المقبل) يتأهل الفائز فيها إلى المونديال (ثلاثة مسارات = ثلاثة منتخبات متأهلة عن كل مسار).

وغاب المنتخب الإيطالي عن المونديال الأخير الذي أقيم عام 2018 في روسيا بعد خسارته الملحق القاري أمام السويد، ما أبعده عن العرس العالمي للمرة الأولى منذ 60 عاماً، وتحديداً منذ 1958.

