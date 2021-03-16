لوف سيستدعي موسيالا وفيرتس إلى المنتخب الألماني

وقال لوف "أعتقد أنه بإمكانكم القول بأننا نخطط للإثنين أن يكونا معنا".

ويملك موسيالا الجنسيتين الإنكليزية والألمانية، لكنه فضّل الدفاع عن ألوان الـ"مانشافت" على الرغم من خوضه مباريات مع إنكلترا للفئة العمرية تحت 21 عاماً.

وفرض موسيالا (18 عاما) نفسه في تشكيلة بايرن ميونيخ هذا الموسم وبات أصغر لاعب في صفوف الفريق البافاري يسجل هدفا في دوري أبطال أوروبا في شباك لاتسيو الإيطالي (4-1) الشهر الماضي.

أما فيرتس (17 عاما) فتألق بدوره في صفوف ليفركوزن.

وسيعلن لوف تشكيلته الرسمية لمواجهات أيسلندا (25 أذار/مارس) ورومانيا (28 منه) ثم مقدونيا الشمالية (في 31 منه) يوم الجمعة، وقال في هذا الصدد "سيكون الأمر جيدا رؤيتهما لبضعة أيام معنا لمعرفة كيفية تأقلمهما في محيطنا" مشيرا إلى أنهما لا يملكان أي ضمانة ليشاركا في كأس أوروبا المقررة من 11 حزيران/يونيو إلى 11 تموز/يوليو المقبلين.

وبسبب قيود السفر المفروضة في ألمانيا، فربما لن يستعين لوف بنجوم الدوري الإنكليزي أمثال ثنائي تشيلسي كاي هافيرتس وتيمو فيرنر ولاعب وسط مانشستر سيتي إيلكاي غوندوغان.

يذكر أن لوف كان قد أعلن بأنه سيرحل عن المنتخب بعد النهائيات القارية بعد مكوثه 15 عاماً على رأس الجهاز الفني وكان أبرز إنجاز له قيادته ألمانيا للتتويج بكأس العالم في البرازيل عام 2014.