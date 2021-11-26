لا تغيير على نظام الملحق الإفريقي المؤهل إلى كأس العالم



وأوضح الاتحاد الإفريقي أنّ مباريات الملحق ستقام بنظام الذهاب والعودة بعد شائعات عن إمكانية تحديد المنتخب المتأهل من مباراة واحدة.

وأكّد الكاف أنّ المنتخبات الأفضل تصنيفاً ستخوض مواجهة الذهاب خارج أرضها على أن تلعب مباراة العودة على أرضها.

وتأهلت منتخبات المغرب والجزائر وتونس ونيجيريا والسنغال (مستوى أول) ومالي والكاميرون والكونغو الديمقراطية وغانا ومصر (مستوى ثاني) إلى الملحق النهائي المؤهل إلى كأس العالم.

وستحدد القرعة أي منتخب من المستوى الأول سيواجه منافسه على بطاقة التأهل إلى مونديال قطر من المستوى الثاني، على أن تجنّب القرعة مواجهة أي منتخبين من ذات المستوى في الملحق.