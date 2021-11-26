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دوري أبطال أوروبا
تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™

لا تغيير على نظام الملحق الإفريقي المؤهل إلى كأس العالم

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أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم اليوم الجمعة عدم وجود أي تغيير على نظام الملحق الإفريقي المؤهل إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™.

Reuters


وأوضح الاتحاد الإفريقي أنّ مباريات الملحق ستقام بنظام الذهاب والعودة بعد شائعات عن إمكانية تحديد المنتخب المتأهل من مباراة واحدة.

وأكّد الكاف أنّ المنتخبات الأفضل تصنيفاً ستخوض مواجهة الذهاب خارج أرضها على أن تلعب مباراة العودة على أرضها.

وتأهلت منتخبات المغرب والجزائر وتونس ونيجيريا والسنغال (مستوى أول) ومالي والكاميرون والكونغو الديمقراطية وغانا ومصر (مستوى ثاني) إلى الملحق النهائي المؤهل إلى كأس العالم.

وستحدد القرعة أي منتخب من المستوى الأول سيواجه منافسه على بطاقة التأهل إلى مونديال قطر من المستوى الثاني، على أن تجنّب القرعة مواجهة أي منتخبين من ذات المستوى في الملحق.

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