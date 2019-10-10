فوز أول للعراق على هونغ كونغ

فوز المنتخب العراقي جاء على حساب ضيفه منتخب هونغ كونغ بثنائية نظيفة في الجولة الثالثة لمنافسات المجموعة الثالثة.

وهي أول مباراة رسمية يخوضها "أسود الرافدين" أمام مشجعيهم، بعدما منح الاتحاد الدولي (فيفا) في آب/أغسطس الماضي، العراق الضوء الأخضر لخوض التصفيات على أرضه.

وخاض العراق عملية مد وجزر مع الفيفا بشأن استضافة المباريات، بعدما كان قد طلب بداية من الاتحاد العراقي اختيار ملعب خارج البلاد لخوض مبارياته في التصفيات "لأسباب أمنية". لكن الفيفا عاد عن قراره، وأجاز للعراقيين خوض المباريات على أرضهم، في أعقاب زيارة تقييم قامت بها لجنة تابعة للاتحاد الدولي.

وأقيمت المباراة في حضور الآلاف من المشجعين في ستاد البصرة الدولي الذي يستع لنحو 60 ألف شخص.

وأهدر المنتخب العراقي فرصة التقدم المبكر عندما أخفق المهاجم مهند علي بتسجيل ركلة جزاء تصدى لها حارس منتخب هونغ كونغ ياب هونغ فاي في الدقيقة التاسعة. لكن علي عاد في الدقيقة 37 ومنح المنتخب المضيف الأسبقية من كرة رأسية.

وعوّض المنتخب العراقي ركلة الجزاء الضائعة في الشوط الأول، بتسجيل المدافع علي عدنان ركلة ثانية في الدقيقة 80.

وبات العراق ثانياً برصيد أربع نقاط من مباراتين (تعادل في الجولة السابقة مع البحرين 1-1)، خلف إيران المتصدرة مع 6 نقاط من فوزين آخرهما اليوم بنتيجة ساحقة على الضيف كمبوديا 14-صفر.