غانا تخطف بطاقة التأهل للدور الحاسم من جنوب إفريقيا

في المجموعة السابعة، دخل المنتخب الغاني اللقاء وهو في المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط عن ضيفه الجنوب إفريقي مع فارق أهداف +5 للأخير و+3 لصحاب الأرض الذي بات بعد الفوز على المسافة ذاتها من منافسه من حيث عدد النقاط وفارق الأهداف (+4 لكل منهما)، فحسم تأهله على قاعدة فارق الأهداف المسجلة (7 له مقابل 6 لمنافسه الجنوب إفريقي).

ويدين المنتخب الغاني، الساعي للعودة إلى النهائيات بعدما غاب عن نسخة 2018 إثر ثلاث مشاركات متتالية، بالفوز الغالي والتأهل الى أندريه أيو الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 33 من ركلة جزاء.

وفي مباراة هامشية ضمن المجموعة ذاتها، تعادلت زمبابوي وإثيوبيا 1-1 لتحصل الأولى على نقطتها الثانية وضيفتها على النقطة الخامسة.

ويتأهل الى الدور الحاسم متصدر كل من المجموعات العشر، على أن يخوض كل منتخب مواجهة من لقاءي ذهاب وإياب لحسم هوية المنتخبات الخمسة التي ستمثل القارة الإفريقية في نهائيات قطر 2022.

وبلغت ستة منتخبات النهائيات هي، بالإضافة إلى غانا والكونغو الديموقراطية، المغرب والسنغال ومالي ومصر.

وأنهت مالي، الضامنة تأهلها الى الدور الحاسم، منافسات المجموعة الخامسة بفوز خامس حققته على حساب ضيفتها أوغندا بهدف سجله كاليفا كوليبالي في الدقيقة 19.

ورفعت مالي رصيدها إلى 16 نقطة في الصدارة بفارق 7 نقاط عن أوغندا الثانية و13 و15 نقطة توالياً عن كينيا ورواندا اللتين تلتقيان الإثنين.

وحذت السنغالي حذوها في المجموعة الثامنة وحققت فوزها الخامس بتغلبها على ضيفتها الكونغو بهدفي إسماعيلا سار (14 و24)، رافعة رصيدها الى 16 نقطة في الصدارة بفارق 11 عن كل من توغو وناميبيا و13 عن الكونغو.

