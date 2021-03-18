عودة لينغارد لتشكيلة إنكلترا وتواصل غياب "أرنولد"

وكان ألكسندر-أرنولد عنصرا ثابتا بتشكيلة إنكلترا منذ انضمامه قبل كأس العالم 2018 لكن ساوثغيت قال إن تراجع مستواه كلفه مكانه بالقائمة.

وقال مدرب إنكلترا "لا أعتقد أنه لعب بمستواه المعهود في السنوات الماضية".

وأضاف "لكن أعتقد أنه قريب من استعادة مستواه ويتخذ خطوات بالطريق الصحيح وأنا متأكد من أنه سيلعب دورا كبيرا في المستقبل".

وأحيى لينغارد، الذي خاض 24 مباراة دولية لكنه لم ينضم لتشكيلة إنكلترا منذ 2019، مسيرته وأصبح من أبرز لاعبي وست هام منذ وصوله من مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة في يناير/كانون الثاني حيث سجل أربعة أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين في ست مباريات.

وانضم أولي واتكنز مهاجم أستون فيلا للمنتخب لأول مرة بعد موسم مميز سجل خلاله عشرة أهداف في 27 مباراة بالدوري الإنكليزي الممتاز.

كما استدعى ساوثغيت ظهير مانشستر يونايتد المتألق لوك شو بجانب جون ستونز مدافع مانشستر سيتي كما كان متوقعا بعد فترات جيدة بالدوري الممتاز.

وتلعب إنكلترا ضد سان مارينو يوم 25 مارس/أذار في المجموعة التاسعة وألبانيا يوم 28 وبولندا يوم 31 بالشهر ذاته.



وفيما يلي تشكيلة إنكلترا :

حراس المرمى: دين هندرسون (مانشستر يونايتد) - سام جونستون (وست بروميتش ألبيون) - نيك بوب (بيرنلي).

مدافعون: بن تشيلويل (تشيلسي) وكونور كودي (وولفرهامبتون) وإيريك داير (توتنهام) وريس جيمس (تشيلسي) وهاري مغواير (مانشستر يونايتد) وتيرون مينغس (أستون فيلا) ولوك شو (مانشستر يونايتد) وجون ستونز (مانشستر سيتي) وكيران تريبيير (أتلتيكو مدريد) وكايل ووكر (مانشستر سيتي).

لاعبو وسط: جود بلينغهام (بوروسيا دورتموند) وفيل فودن (مانشستر سيتي) وجيسي لينغارد (وست هام) وميسون ماونت (تشيلسي) وكالفن فيلبس (ليدز يونايتد) وديكلان رايس (وست هام) وجيمس وارد-براوس (ساوثهامبتون).

مهاجمون: دومينيك كالفرت-لوين (إيفرتون) وهاري كاين (توتنهام) وماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد) وبوكايو ساكا (أرسنال) ورحيم سترلينغ (مانشستر سيتي) وأولي واتكنز (أستون فيلا).

