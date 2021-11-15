سويسرا تظفر ببطاقة التأهل إلى مونديال قطر

افتتح نوا أوكافور التسجيل لسويسرا في الدقيقة 48 وأضاف روبن فارغاس الهدف الثاني في الدقيقة 57 قبل أن يضيف سيدريك إيتن الهدف الثالث في الدقيقة 72 وفرولر الرابع في الدقيقة 90+1.

وتصدرت سويسرا ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 18 نقطة بفارق نقطتين عن بطلة أوروبا إيطاليا التي سقطت في فخ التعادل السلبي في إيرلندا الشمالية وأُجبرت بالتالي على خوض الملحق المؤهل إلى العرس العالمي.

ويتأهل الى النهائيات مباشرة أصحاب المركز الأول في كل من المجموعات العشر، فيما تخوض المنتخبات الوصيفة ملحقاً فاصلاً بينها بمشاركة منتخبين مؤهلين من دوري الأمم الأوروبية لتحديد هوية المنتخبات الثلاثة الأخرى المتأهلة عن القارة العجوز.

وخلافاً للنظام القديم، لن يقام الملحق الفاصل بمواجهات مباشرة من مباراتي ذهاب وإياب، بل ستقسم المنتخبات الـ12 على ثلاثة مسارات تحدد بموجب قرعة ويتنافس في كل منها أربعة منتخبات بنظام نصف نهائي (24-25 آذار/مارس المقبل) ومباراة نهائية (28-29 آذار/مارس المقبل) يتأهل الفائز فيها إلى المونديال (ثلاثة مسارات=ثلاثة منتخبات متأهلة عن كل مسار).