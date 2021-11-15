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تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™
تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™

سويسرا تظفر ببطاقة التأهل إلى مونديال قطر

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تأهلت سويسرا إلى نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ بفوزها على ضيفتها بلغاريا برباعية نظيفة في الجولة العاشرة من منافسات المجموعة الثالثة ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال.

Reuters

افتتح نوا أوكافور التسجيل لسويسرا في الدقيقة 48 وأضاف روبن فارغاس الهدف الثاني في الدقيقة 57 قبل أن يضيف سيدريك إيتن الهدف الثالث في الدقيقة 72 وفرولر الرابع في الدقيقة 90+1.

وتصدرت سويسرا ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 18 نقطة بفارق نقطتين عن بطلة أوروبا إيطاليا التي سقطت في فخ التعادل السلبي في إيرلندا الشمالية وأُجبرت بالتالي على خوض الملحق المؤهل إلى العرس العالمي.

ويتأهل الى النهائيات مباشرة أصحاب المركز الأول في كل من المجموعات العشر، فيما تخوض المنتخبات الوصيفة ملحقاً فاصلاً بينها بمشاركة منتخبين مؤهلين من دوري الأمم الأوروبية لتحديد هوية المنتخبات الثلاثة الأخرى المتأهلة عن القارة العجوز.

وخلافاً للنظام القديم، لن يقام الملحق الفاصل بمواجهات مباشرة من مباراتي ذهاب وإياب، بل ستقسم المنتخبات الـ12 على ثلاثة مسارات تحدد بموجب قرعة ويتنافس في كل منها أربعة منتخبات بنظام نصف نهائي (24-25 آذار/مارس المقبل) ومباراة نهائية (28-29 آذار/مارس المقبل) يتأهل الفائز فيها إلى المونديال (ثلاثة مسارات=ثلاثة منتخبات متأهلة عن كل مسار).

منتخب سويسرا تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™
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