سميث رو في تشكيلة إنكلترا للمرة الأولى

وكان من المفترض أن يلتحق سميث رو بتشكيلة المنتخب الإنكليزي لدون 21 عاماً، لكن مدرب المنتخب الأول غاريث ساوثغيت قرر الاستعانة به واستدعائه إلى مقر تمارين "الأسود الثلاثة" في "سانت جورج بارك".

ويقدم ابن الـ21 عاماً أداء ملفتاً مع أرسنال هذا الموسم حيث شارك في جميع مبارياته في الدوري الممتاز حتى الآن، وهو وجد طريقه الى الشباك في المباريات الثلاث الأخيرة، آخرها حينما قاده للفوز على واتفورد 1-0 الأحد.

وتخلف عن الالتحاق بمعسكر المنتخب الإنكليزي لأسباب بدنية مختلفة كل من ثنائي مانشستر يونايتد ماركوس راشفورد ولوك شو ولاعب وسط ساوثمبتون جيمس وورد-براوز ولاعب وسط تشيلسي مايسون ماونت.

وتلتقي إنكلترا الجمعة مع ألبانيا على ملعب "ويمبلي" في لندن قبل الانتقال لمواجهة سان مارينو بعدها بثلاثة أيام.

وتتصدر إنكلترا المجموعة التاسعة بفارق ثلاث نقاط عن بولندا الثانية وخمس عن ألبانيا الثالثة، وتحتاج بالتالي الى أربع نقاط من مباراتيها الأخيرتين لحسم البطاقة المؤهلة مباشرة الى النهائيات بغض النظر عن نتيجة مباراتي روبرت ليفاندوفسكي ورفاقه في المنتخب البولندي ضد أندورا والمجر توالياً.