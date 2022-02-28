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تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™

ريغوبير سونغ يخلف كونسيساو في تدريب أسود الكاميرون

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أعلن وزير الرياضة الكاميروني في بيان رسمي أن مدرب المنتخب الأول لكرة القدم في الكاميرون، البرتغالي أنطونيو كونسياسو أقيل من منصبه على أن يخلفه نجم المنتخب الكاميروني وقائده السابق ريغوبير سونغ في تدريب المنتخب الملقب بـ"الأسود التي لا تقهر".

Reuters

وجاء قرار إقالة كونسيساو عقب فشل منتخب الكاميرون في الفوز بلقب كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت على أرضه واختتمت في السادس من الشهر الحالي.

وكان منتخب الأسود قد ودع البطولة بعد خسارته بركلات الترجيح أمام مصر في الدور نصف النهائي علماً بأنه حصل عقب ذلك على المركز الثالث بتغلبه بركلات الترجيح أيضاً على بوركينا فاسو (5-3) بعد التعادل في الوقت الأصلي للمباراة (3-3) علماً بأن الكاميرون كانت متأخرة في الشوط الأول بثلاثية نظيفة.

ويعد قلب الدفاع السابق سونغ البالغ من العمر 45 عاماً، من أساطير الكرة الكاميرونية وساهم في تتويج منتخب بلاده بلقب كأس الأمم الإفريقية مرتين عامي 2000 و2002 كما حصل مع بلاده على المركز الثاني في كأس القارات عام 2003.

وحصل سونغ على لقب الدوري التركي مرتين عامي 2006 و2008 كما فاز مع ليفربول بكأس الاتحاد الأوروبي عام 2001.

ويستعد المنتخب الكاميروني لمواجهة الجزائر في الدور الحاسم من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™.
 

المنتخب الكاميروني تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™
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