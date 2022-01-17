English
العربية
كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز
تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™

رونار يعلن تشكيلة "الأخضر" لمواجهتي عمان واليابان

استدعى الفرنسي هيرفي رونار مدرب المنتخب السعودي 26 لاعباً إلى تشكيلة "الأخضر" التي ستواجه منتخبي عُمان واليابان، ضمن منافسات المجموعة الثانية في التصفيات الآسيوية الحاسمة المؤهلة إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™.

Reuters

ويواجه المنتخب السعودي نظيره العماني في 27 كانون الثاني/يناير في الرياض، قبل حلوله ضيفاً على اليابان في الأول من شباط/فبراير المقبل.

ويتصدر "الأخضر" ترتيب المجموعة الثانية برصيد 16 نقطة من 6 مباريات، بفارق 4 نقاط عن اليابان الثانية (12 نقطة)، فيما تحتل أستراليا المركز الثالث مع 11 نقطة.
                  
وجاءت تشكيلة المنتخب السعودي على النحو التالي:
                  
لحراسة المرمى: محمد العويس، فواز القرني، محمد الربيعي، زياد البواردي.
للدفاع: زياد الصحفي، عبد الإله العمري، سلطان الغنام، أحمد شراحيلي، علي آل بليهي، ياسر الشهراني، محمد البريك، سعود عبد الحميد، متعب الحربي.
للوسط: عبد الإله المالكي، علي الحسن، محمد كنو، هتان باهبري، سلمان الفرج، عبد الرحمن غريب، سالم الدوسري، عبد الرحمن العبود، سامي النجعي.
للهجوم: خالد الغنام، فراس البريكان، صالح الشهري، فهد المولد.
 

المنتخب السعودي هيرفي رونار تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™
السابق تصفيات كأس العالم FIFA قطر 202
اقرأ
تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™: الإمارات تواجه سوريا وإيران بغياب أبرز هدافيها
التالي دوالا تستضيف قرعة الدور الإفري
اقرأ
دوالا تستضيف قرعة الدور الإفريقي الحاسم

آخر الأحداث

>