رونار يعلن تشكيلة "الأخضر" لمواجهتي عمان واليابان

ويواجه المنتخب السعودي نظيره العماني في 27 كانون الثاني/يناير في الرياض، قبل حلوله ضيفاً على اليابان في الأول من شباط/فبراير المقبل.

ويتصدر "الأخضر" ترتيب المجموعة الثانية برصيد 16 نقطة من 6 مباريات، بفارق 4 نقاط عن اليابان الثانية (12 نقطة)، فيما تحتل أستراليا المركز الثالث مع 11 نقطة.



وجاءت تشكيلة المنتخب السعودي على النحو التالي:



لحراسة المرمى: محمد العويس، فواز القرني، محمد الربيعي، زياد البواردي.

للدفاع: زياد الصحفي، عبد الإله العمري، سلطان الغنام، أحمد شراحيلي، علي آل بليهي، ياسر الشهراني، محمد البريك، سعود عبد الحميد، متعب الحربي.

للوسط: عبد الإله المالكي، علي الحسن، محمد كنو، هتان باهبري، سلمان الفرج، عبد الرحمن غريب، سالم الدوسري، عبد الرحمن العبود، سامي النجعي.

للهجوم: خالد الغنام، فراس البريكان، صالح الشهري، فهد المولد.

