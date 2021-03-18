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دوري أبطال أوروبا
تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™

دي روسي ينضم إلى الجهاز الفني للمنتخب الايطالي

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انضم الدولي الايطالي السابق دانييلي دي روسي إلى الجهاز الفني لمنتخب بلاده الى جانب المدرب روبرتو مانشيني قبل أربعة أشهر من كأس أوروبا، وفق ما أعلن الاتحاد المحلي للعبة الخميس.

AFP

وسيشغل دي روسي (37 عامًا) منصب المعاون التقني حتى نهاية كأس أوروبا المؤجلة من العام الماضي إلى الصيف المقبل بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقال دي روسي "أنا فخور لبدء هذه المسيرة الجديدة مع المنتخب الوطني. سأقوم بمهمتي بحماس علمًا أنني لا زلت في البداية وأمامي الكثير لأتعلمه".

وسينضم دي روسي إلى الجهاز الفني نهاية هذا الأسبوع الحالي قبل النافذة الدولية حيث تخوض إيطاليا ثلاث مباريات ضمن تصفيات القارة الأوروبية لمونديال قطر 2022، حيث تلتقي مع ايرلندا الشمالية في 25 الشهر الحالي، بلغاريا بعدها بثلاثة أيام وليتوانيا في 31 منه.

وقال مانشيني الذي يشرف على المنتخب منذ أيار/مايو 2018 "أنا سعيد بانضمام دانييلي إلى المجموعة. أنا متأكد أنه سيشكل إضافة كبيرة للاعبين".

يذكر أن قرعة كأس أمم أوروبا المقبلة أوقعت إيطاليا في المجموعة الأولى إلى جانب سويسرا، تركيا وويلز. 
 

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