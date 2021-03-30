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تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™
تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™

ديشان يستبعد مشاركة مارسيال أمام البوسنة

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قال ديدييه ديشان مدرب منتخب فرنسا اليوم الثلاثاء إن أنطوني مارسيال سيغيب على الأرجح عن مواجهة البوسنة في المجموعة الرابعة ضمن تصفيات كأس العالم لكرة القدم بسبب مشكلة في الركبة.

AFP

وقال ديشان في مؤتمر صحفي في ساراييفو "لا يعاني مارسيال من مشكلة خطيرة لكنه ليس في أفضل حالاته ولن يشارك في التدريبات الليلة".  

وشارك مارسيال أساسيا في الفوز 2-صفر على كازاخستان وصنع الهدف الأول لعثمان ديمبيلي قبل أن يخرج ويحل كيليان مبابي بدلاً منه ويهدر ركلة جزاء.

وقال ديشان "لم يكن كيليان راضيا عن أدائه أمام أوكرانيا وأعرف أيضا أنه ليس سعيدا بعدم قدرته على الحسم لكن لكل جواد كبوة".  

وتتصدر فرنسا المجموعة بأربع نقاط من مباراتين بعد أن عوضت تعادلها المخيب 1-1 على أرضها مع أوكرانيا بالانتصار خارج الديار أمام كازاخستان يوم الأحد. 

 ومن المتوقع أن تضغط فرنسا منذ البداية أمام منتخب البوسنة الذي سيدافع بكل قوته وسيلعب على الهجمات المرتدة.  

وقال الحارس والقائد هوغو لوريس "يجب أن نبدأ المباراة بقوة وتركيز ونحن نملك المواهب القادرة على صنع الفارق. لكن البوسنة تملك لاعبين رائعين هما ميراليم بيانيتش لاعب برشلونة وإيدن دجيكو لاعب روما.  

وأضاف لوريس: "يجب الضغط عليهم بقوة لخلق مساحات في دفاعهم".                         

ديدييه ديشان منتخب فرنسا أنطوني مارسيال تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™
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