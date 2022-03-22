تفاؤل سعودي ببلوغ النهائيات للمرة السادسة

ويتصدّر المنتخب السعودي المجموعة الثانية من الدور الثالث برصيد 19 نقطة، متقدّمًا بفارق نقطة على اليابان وأربع على أستراليا، وهو يحل على المنتخب الصيني الخميس قبل أن يستقبل أستراليا في الجولة الأخيرة الثلاثاء المقبل.

وفيما ستحجز السعودية بطاقة العبور المونديالية بحال فوزها على الصين، قد تضمن تأهلها الى النهائيات للمرة الثانية تواليًا حتى قبل أن يركل لاعبوها الكرة، في حال فوز اليابان على مضيفتها أستراليا في المباراة التي تنطلق قبل نحو ست ساعات من مباراة "الصقور الخضر".

وبلغت السعودية النهائيات العالمية للمرة الاولى في مونديال الولايات المتحدة عام 1994، عندما حققت أفضل إنجاز لها بتأهلها الى الدور الثاني، قبل أن تخوض غمار النسخ الثلاث التالية في فرنسا 1998، كوريا واليابان 2002 وألمانيا 2006، ثم أخيراً في مونديال "روسيا 2018".

رينار يثق بلاعبيه

من جهته، أبدى هيرفي رينار مدرب المنتخب السعودي ثقته الكبيرة بلاعبيه وقدرتهم على حصد بطاقة التأهل، كاشفاً بأنه يعلم جيداً مستويات اللاعبين وعلى تواصل مع مدربيهم.

أضاف: "الأهم بالنسبة لنا هو الحصول على بطاقة التأهل لكأس العالم 2022، وكل شيء أصبح الآن بين أيدينا في التصفيات"، مضيفا "على المستوى الدولي تبقى الأمور صعبة دائماً، ومع هذه المجموعة من اللاعبين كل شيء جيد حتى الآن، وسيأتون ببطاقة التأهل لكأس العالم".

وأردف "سنعمل على مباراة الصين المقبلة، مثلما عملنا على المباريات السابقة بالتصفيات، أنا على علم بمستويات اللاعبين الذين تم اختيارهم للمنتخب وكنت على تواصل مع مدربيهم".

