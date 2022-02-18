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دوري أبطال أوروبا
تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™

تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™: تحديد مواعيد مباريات الدور الفاصل

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تمّ اليوم الجمعة الكشف عن المواعيد الجديدة لمباريات الدور الفاصل من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™.

Reuters

وكان قد أعلن سابقاً جدول مباريات الدور الفاصل لكن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وافق على تعديل المواعيد بناءً على طلب عدد من المنتخبات المشاركة في الدور الحاسم.

وفيما يلي المواعيد الجديدة :

الجزائر - الكاميرون 

الذهاب: 25 مارس 2022 - ملعب جابوما - دوالا
 
الإياب: 29 مارس 2022 - ملعب مصطفى تشاكر - البليدة

تونس - مالي

الذهاب: 25 مارس 2022 - ملعب 26 مارس بباماكو

الإياب: 29 مارس 2022 - الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس

المغرب - الكونغو الديمقراطية

الذهاب: 25 مارس 2022 بملعب الشهداء بكينشاسا 

الإياب: 29 مارس 2022 بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء

السنغال - مصر

الذهاب : 25 مارس 2022 - استاد القاهرة

الإياب : 29 مارس 2022 - ملعب ديامنياديو الأولمبي
 

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