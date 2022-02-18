تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™: تحديد مواعيد مباريات الدور الفاصل

وكان قد أعلن سابقاً جدول مباريات الدور الفاصل لكن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وافق على تعديل المواعيد بناءً على طلب عدد من المنتخبات المشاركة في الدور الحاسم.

وفيما يلي المواعيد الجديدة :

الجزائر - الكاميرون

الذهاب: 25 مارس 2022 - ملعب جابوما - دوالا



الإياب: 29 مارس 2022 - ملعب مصطفى تشاكر - البليدة

تونس - مالي

الذهاب: 25 مارس 2022 - ملعب 26 مارس بباماكو

الإياب: 29 مارس 2022 - الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس

المغرب - الكونغو الديمقراطية

الذهاب: 25 مارس 2022 بملعب الشهداء بكينشاسا

الإياب: 29 مارس 2022 بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء

السنغال - مصر

الذهاب : 25 مارس 2022 - استاد القاهرة

الإياب : 29 مارس 2022 - ملعب ديامنياديو الأولمبي

