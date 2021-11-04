تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™: تشكيلة فرنسية خالية من المفاجآت

وشهدت التشكيلة عودة الحارس الاحتياطي ألفونس أريولا المعار من باريس سان جيرمان إلى وست هام الإنكليزي ليعوّض غياب حارس ميلان الإيطالي مايك مينيان، ولاعب وسط تشيلسي نغولو كانتي الذي غاب عن صفوف منتخب بلاده خلال النافذة الدولية الأخيرة لإصابته بجائحة كوفيد-19.

في المقابل، يغيب عن صفوف المنتخب مدافع مانشستر يونايتد الإنكليزي رافاييل فاران لإصابة بتمزق في العضلة الخلفية، في حين لم يتم استدعاء المهاجمين أوليفييه جيرو (ميلان الإيطالي) وأنتوني مارسيال (مانشستر يونايتد).

وكان المنتخب الفرنسي استعاد بعضا من تألقه بإحرازه لقب بطل دوري الأمم الأوروبية بفوزه على إسبانيا 2-1 في المباراة النهائية الشهر الماضي معوّضاً بذلك خروجه المبكر في كأس أوروبا على يد سويسرا بركلات الترجيح في الدور ثمن النهائي.



وفيما يلي التشكيلة الكاملة:

- حراسة المرمى: هوغو لوريس (توتنهام الإنكليزي)، ألفونس أريولا (وست هام الإنكليزي)، بنوا كوستيل (بوردو).

- مدافعون: لوكا ديني (إيفرتون الإنكليزي)، ليو دوبوا (ليون)، بريسنيل كيمبيمبي (باريس سان جيرمان)، جول كوندي (إشبيلية الإسباني)، دايو أوباميكانو ولوكاس هرنانديز وبنجامان بافار (بايرن ميونيخ الألماني)، كورت زوما (وست هام الإنكليزي) وتيو هرنانديز (ميلان الإيطالي).

- لاعبو الوسط: ماتيو غندوزي (مرسيليا)، بول بوغبا (مانشستر يونايتد الإنكليزي)، أدريان رابيو (يوفنتوس الإيطالي)، أوريليان تشواميني (موناكو)، نغولو كانتي (تشيلسي الإنكليزي)

- مهاجمون: وسام بن يدر (موناكو)، كريم بنزيمة (ريال مدريد الإسباني)، موسى ديابي (باير ليفركوزن الألماني)، أنطوان غريزمان (أتلتيكو مدريد الإسباني)، كينغسلي كومان (بايرن ميونيخ الألماني)، كيليان مبابي (باريس سان جيرمان).