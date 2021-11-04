تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™: عودة ديبالا إلى صفوف المنتخب الأرجنتيني



وتحل الأرجنتين ضيفة على جارتها أوروغواي في 13 الحالي قبل أن تستضيف البرازيل غريمتها التقليدية على زعامة الكرة الأميركية الجنوبية بعدها بأربعة أيام.

ويتألق ديبالا في صفوف يوفنتوس هذا الموسم إذ ساهم ببلوغ فريقه ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بتسجيله هدفين في مرمى زينيت سان بطرسبرغ الروسي الثلاثاء.

وغاب ديبالا عن صفوف المنتخب في النافذة الدولية الأخيرة بداعي الإصابة في فخذه.

في المقابل، ورغم الإصابة التي يعاني منها في الركبة ومنعته من خوض آخر مباراتين لفريقه باريس سان جيرمان في الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا، فإن ليونيل ميسي كان ضمن اللائحة الرسمية في حين غاب عنها مهاجم برشلونة الإسباني سيرخيو أغويرو الذي يعاني من عدم انتظام دقات القلب وسيغيب عن الملاعب لفترة ثلاثة أشهر.

وتحتل الأرجنتين المركز الثاني في التصفيات برصيد 25 نقطة بفارق 6 نقاط عن البرازيل المتصدرة وكلاهما في وضع مريح لبلوغ النهائيات المقررة في قطر من 21 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 18 كانون الأول/ديسمبر 2022.