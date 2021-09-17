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تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™

تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™: صلاح متاحًا بعد إزالة مصر من القائمة الحمراء لبريطانيا

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تلقى المنتخب المصري الجمعة دفعة هائلة لمشواره في التصفيات القارية المؤهلة لكأس العالم FIFA قطر 2022™، بعد أن أعلنت بريطانيا إزالة مصر عن القائمة الحمراء لفيروس كورونا، وبالتالي إتاحة نجمها محمد صلاح ومحمد النني للمباريات في القاهرة.

Reuters

وأشارت الحكومة البريطانية إلى أن مصر ستخرج من القائمة الحمراء اعتبارًا من الساعة الرابعة من فجر يوم 22 أيلول/سبتمبر الجاري، لتكون في القائمة الصفراء.

وكان صلاح مهاجم ليفربول غاب عن المباراة الأولى أمام أنغولا في وقت سابق من الشهر الحالي في القاهرة والتي عانى فيها الفراعنة للفوز بهدف وحيد، وذلك بسبب قيود الحجر الصحي الخاص بفيروس كوورنا التي تفرضها بريطانيا على الوافدين من دول المنطقة الحمراء ومن بينها مصر.

والتحق صلاح بصفوف منتخب "الفراعنة" في فرانسفيل لخوض المواجهة القوية أمام الغابون في الجولة الثانية التي انتهت بالتعادل 1-1.

ومن المقرر أن يلعب المنتخب المصري على أرضه أمام ليبيا في أوائل تشرين الأول/أكتوبر المقبل، على أن تكون مباراة الجولة الرابعة بعد أيام في ليبيا.

وتحتل مصر المركز الثاني في المجموعة السادسة برصيد 4 نقاط خلف ليبيا (6 نقاط)، ويحتل المنتخب الغابوني المركز الثالث بنقطة واحدة، فيما تتذيل أنغولا بدون رصيد.

وسيكمل المنتخب المصري مشواره بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش المعين خلفًا لحسام البدري المقال عقب التعادل مع الغابون.

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