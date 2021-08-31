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الدوري الإنكليزي الممتاز
تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™

تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™: ديشان يشكّك بإمكانية مشاركة كانتي أمام البوسنة

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أعلن مدرب منتخب فرنسا ديدييه ديشان إنّ مشاركة نجم الوسط نغولو كانتي أمام البوسنة والهرسك مشكوك بها الأربعاء ضمن تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™، لكنه أمل أن يكون جاهزًا للمشاركة أمام أوكرانيا السبت.

AFP

وأشار ديشان خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده قبيل المباريات الثلاث ضمن النافذة الدولية، إلى أنه "بالنسبة لكانتي، ستكون مشاركته مشكوك بها لمباراة الغد. لمباراة السبت يجب أن نسعى للأمر ولكن سيكون الأمر صعبًا أيضًا، هناك مخاطرة كبيرة".

خرج كانتي، الفائز بكأس العالم 2018، من الملعب خلال استراحة الشوطين من المباراة الأخيرة لفريقه تشيلسي أمام ليفربول في الدوري الإنكليزي وذلك بسبب إصابة في الكاحل.

ويعاني كانتي أساسًا من أوجاع في المكان نفسه، وهو ما أجبره على الغياب أمام أرسنال في المرحلة السابقة.

وأكد ديشان أنه "بخلاف كانتي، فإنّهم (اللاعبون) كافة في جاهزية تامة" من أجل مواجهة "الديوك" مع منتخب البوسنة ونجميه إدين دجيكو وميراليم بيانيتش.

بعد مواجهة البوسنة، سيحلّ المنتخب الفرنسي ضيفاً على نظيره الأوكراني في كييف السبت، قبل أن يستضيف فنلندا في ليون الثلاثاء المقبل.

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