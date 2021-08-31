تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™: ديشان يشكّك بإمكانية مشاركة كانتي أمام البوسنة

وأشار ديشان خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده قبيل المباريات الثلاث ضمن النافذة الدولية، إلى أنه "بالنسبة لكانتي، ستكون مشاركته مشكوك بها لمباراة الغد. لمباراة السبت يجب أن نسعى للأمر ولكن سيكون الأمر صعبًا أيضًا، هناك مخاطرة كبيرة".

خرج كانتي، الفائز بكأس العالم 2018، من الملعب خلال استراحة الشوطين من المباراة الأخيرة لفريقه تشيلسي أمام ليفربول في الدوري الإنكليزي وذلك بسبب إصابة في الكاحل.

ويعاني كانتي أساسًا من أوجاع في المكان نفسه، وهو ما أجبره على الغياب أمام أرسنال في المرحلة السابقة.

وأكد ديشان أنه "بخلاف كانتي، فإنّهم (اللاعبون) كافة في جاهزية تامة" من أجل مواجهة "الديوك" مع منتخب البوسنة ونجميه إدين دجيكو وميراليم بيانيتش.

بعد مواجهة البوسنة، سيحلّ المنتخب الفرنسي ضيفاً على نظيره الأوكراني في كييف السبت، قبل أن يستضيف فنلندا في ليون الثلاثاء المقبل.