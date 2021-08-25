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تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™

تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™: قائمة العراق لمواجهتي كوريا الجنوبية وإيران

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أعلن الهولندي ديك أدفوكات، مدرب المنتخب العراقي لكرة القدم، الأربعاء قائمة ضمت 25 لاعبا استعدادا لمواجهتي منتخب أسود الرافدين أمام كوريا الجنوبية وإيران ضمن التصفيات الحاسمة المؤهلة إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™.

Reuters

ويلتقي المنتخب العراقي نظيره الكوري الجنوبي في سيول في أولى جولات منافسات المجموعة الآسيوية في الثاني من أيلول/سبتمبر المقبل، ويعود لمواجهة إيران في العاصمة القطرية الدوحة في السابع منه.

واختار العراق استاد الغرافة في الدوحة ملعبا افتراضيا لمبارياته البيتية، بسبب الحظر المفروض على ملعب البصرة الدولي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم منذ نهاية عام 2019 بسبب أحداث أمنية.

وضمّت القائمة التي أذاعها أدفوكات كلا من:

حراسة المرمى: فهد طالب وأحمد باسل ومحمد صالح.

الدفاع: أحمد إبراهيم وعلي فائز وسعد ناطق وميثم جبار وكرار عامر وعلي عدنان وضرغام إسماعيل وعلاء مهاوي وفرانس بطرس.

الوسط: أمجد عطوان وصفاء هادي وسجاد جاسم وبشار رسن وشيركو كريم وهمام طارق ومحمد قاسم وجستن ميرام وأمير العماري وإبراهيم بايش.

الهجوم: علاء عبد الزهرة ومهند علي وأيمن حسين.

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