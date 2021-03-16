تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™: عودة بيبي وأندريه سيلفا إلى تشكيلة البرتغال



وغاب بيبي البالغ 38 عاما عن صفوف منتخب بلاده منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي بسبب الإصابات، إلا أن مدافع بورتو ما زال يعتبر ورقة رابحة على الصعيد الدولي، ولعب دورا بارزا في تخطي فريقه يوفنتوس الإيطالي في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا قبل أيام.

في المقابل، كافأ المدرب سانتوس مهاجم أينتراخت فرانكفورت الألماني سيلفا على نجاعته التهديفية وتسجيله 19 هدفاً في 23 مباراة في الـ "بوندسليغا"، كثالث أفضل الهدافين بالتساوي مع النرويجي إرلينغ هالاند (بوروسيا دورتموند) وخلف مهاجم بايرن ميونيخ البولندي روبرت ليفاندوفسكي (32 هدفاً).

ويستهل المنتخب البرتغالي حملته في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™، بمواجهة أذربيجان في 24 الشهر الحالي، حيث نقلت المباراة إلى إيطاليا لأسباب صحية، قبل أن يخوض حامل لقب كأس أوروبا رحلة محفوفة بالمخاطر إلى صربيا في 27 منه، على أن يختتم مبارياته بلقاء سهل نسبيا أمام منتخب لوكسمبورغ في 30 منه.

وسيقود نجم يوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو هجوم منتخب الـ "سيليساو" في بحثه للإقتراب من الرقم القياسي لعدد الأهداف الدولية بحوزة المهاجم الإيراني علي دائي (109)، علما أن الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات سجل حتى الآن 102 هدفين.

كما استدعى المدرب سانتوس مجددا ظهير أرسنال سيدريك وجناح بنفيكا رافا سيلفا. وسيكون حاضراً للمرة الأولى بقميص المنتخب الوطني لاعب الوسط المدافع جواو باليينيا والظهير الشاب نونو منديش، علما أن اللاعبين يدافعان عن ألوان فريق سبورتنغ المتصدر الحالي للدوري المحلي.



فيما يلي التشكيلة:

- لحراسة المرمى: روي باتريسيو (وولفرهامبتون الإنكليزي)، أنتوني لوبيش (ليون الفرنسي)، روي سليفا (غرناطة الإسباني)

- للدفاع: جواو كانسيلو و روبن دياش (مانشستر سيتي الإنكليزي)، سيدريك سواريش (أرسنال الإنكليزي)، جوزيه فونتي (ليل الفرنسي)، بيبي (بورتو)، نونو منديش (سبورتنغ لشبونة)، دومينغوس دوارتي (غرناطة الإسباني)، رافاييل غيريرو (بوروسيا دورتموند الألماني)

- للوسط: دانيلو بيريرا (باريس سان جيرمان الفرنسي)، جواو باليينيا (سبورتنغ لشبونة)، روبن نيفيس و جواو موتينيو (وولفرهامبتون الإنكليزي)، ريناتو سانشيس (ليل الفرنسي)، برونو فرنانديش (مانشستر يونايتد الإنكليزي)، سيرجيو أوليفييرا (بورتو)، برناردو سيلفا (مانشستر سيتي الإنكليزي).



-للهجوم: كريستيانو رونالدو (يوفنتوس الإيطالي)، ديوغو جوتا (ليفربول الإنكليزي)، رافا سيلفا (بنفيكا)، أندريه سيلفا (أينتراخت فرانكفورت الألماني)، جواو فيليكس (أتلتيكو مدريد الإسباني)، بدرو نيتو (وولفرهامبتون الإنكليزي).







