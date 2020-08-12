تأجيل تصفيات آسيا المؤهلة إلى مونديال قطر 2022 من قبل beIN SPORTS August 12, 2020 09:26 جائحة كورونا تتسبب في تأجيل تصفيات آسيا لكأس العالم قطر 2022 ولكأس آسيا الصين 2023 إلى العام المقبل. AFP التصفيات الآسيوية تصفيات كأس العالم فيروس كورونا السابق ملعب البصرة يحتضن مباراة العرا اقرأ التالي آخر الأحداث August 12, 2020 09:26 تأجيل تصفيات آسيا المؤهلة إلى مونديال قطر 2022 August 8, 2020 16:49 ملعب البصرة يحتضن مباراة العراق وكمبوديا August 7, 2020 19:42 فيروس كورونا المستجد يضرب منتخب بنغلادش July 28, 2020 09:00 كونكاكاف يعلن النظام المعدّل للتأهل لمونديال قطر June 11, 2020 10:35 منتخب العراق يستأنف تدريباته March 27, 2020 17:21 مدرب عُمان يخفض راتبه الشهري مؤقتاً بسبب كورونا March 12, 2020 09:44 "كونميبول" يطالب "فيفا" بتأجيل تصفيات مونديال 2022 March 10, 2020 23:05 رسمياً نبيل معلول مدرباً لمنتخب سوريا March 9, 2020 12:10 فيفا يؤجل التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال March 8, 2020 14:14 مونديال 2022: اتحادات غرب آسيا توافق على التأجيل