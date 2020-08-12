تأجيل تصفيات آسيا المؤهلة إلى مونديال قطر 2022

من قبل beIN SPORTS August 12, 2020 09:26 جائحة كورونا تتسبب في تأجيل تصفيات آسيا لكأس العالم قطر 2022 ولكأس آسيا الصين 2023 إلى العام المقبل.