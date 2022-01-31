بولندا تختار مدرباً جديداً خلفاً للبرتغالي سوزا

وقال رئيس الاتحاد البولندي سيزاري كوليشا على تويتر "اتخذت قراري بتعيين تشيسلاف ميخنييفيتش مدرباً للمنتخب الوطني البولندي"، كاشفاً بأن العقد يمتد حتى نهاية 2022 مع خيار التمديد.

وقرر سوزا نهاية كانون الأول/ديسمبر الاستقالة بعد أقل من عام على استلامه المهمة، وذلك للاشراف على العملاق البرازيلي فلامنغو.

وتولى سوزا منصبه على رأس المنتخب البولندي في كانون الثاني/يناير 2021، وقاده إلى الفوز في ست مباريات مقابل خمسة تعادلات وأربع هزائم في 15 مباراة.

وستكون المهمة الأولى لحارس المرمى السابق ميخنييفيتش (51 عاماً) محاولة قيادة المنتخب الى نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ عبر الملحق الأوروبي.

وبعد حلولها ثانية في التصفيات الأوروبية خلف إنكلترا، وقعت بولندا ونجمها روبرت ليفاندوفسكي في الملحق القاري في المسار الثاني حيث تلتقي روسيا في 24 آذار/مارس في موسكو، وفي حال فوزها ستنافس السويد أو تشيكيا على بطاقة التأهل.

