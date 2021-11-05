بوبيغا في تشكيلة إيطاليا للمرّة الأولى

وضمت تشكيلة أبطال أوروبا لهاتين المباراتين المقررتين في 12 و15 الحالي في روما وبلفاست توالياً، 28 لاعباً، وكان اسم بوبيغا، ابن الـ22 عاماً الذي يلعب مع تورينو على سبيل الإعارة من ميلان، الوجه الجديد الوحيد في فريق يغيب عنه ماركو فيراتي (باريس سان جيرمان الفرنسي) وماتيو بيسينا ورافاييل تولوي (أتالانتا) ولياندرو سبيناتسولا (روما) للإصابة.

وتتصدر إيطاليا المجموعة الثالثة بـ14 نقطة لكن بفارق الأهداف فقط عن سويسرا.





وهنا اللاعبون:

لحراسة المرمى: أليسيو كرانيو (كالياري)، أليكس ميريت (نابولي)، جانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان الفرنسي)، سالفاتوري سيريغو (جنوى)

للدفاع: فرانتشيسكو أتشيربي (لاتسيو)، أليساندرو باستوني (إنتر ميلان)، ليوناردو بونوتشي وجورجو كييليني (يوفنتوس)، جوفاني دي لورنتسو (نابولي)، كريستيانو بيراغي (فيورنتينا)، دافيدي كالابيرا (ميلان)، إيمرسون بالمييري (ليون الفرنسي)، جانلوكا مانشيني (روما).

للوسط: نيكولو باريلا (إنتر ميلان)، براين كريستانتي ونيكولو زانيولو (روما)، مانويل لوكاتيلي (يوفنتوس)، لورنتسو بيليغريني (روما)، تومازو بوبيغا (تورينو)، ساندرو تونالي (ميلان)، جورجينيو (تشيلسي الانكليزي).

للهجوم: دومينيكو بيراردي (ساسوولو)، فيديريكو برنارديسكي وفيديريكو كييزا (يوفنتوس)، تشيرو إيموبيلي (لاتسيو)، لورنتسو إنسيني (نابولي)، أندريا بيلوتي (تورينو)، جاكومو راسبادوري (ساسوولو).





