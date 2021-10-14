الولايات المتحدة تتجاوز كوستاريكا والمكسيك تحافظ على الصدارة

استعاد المنتخب الأميركي توازنه بعد فوزه على ضيفه الكوستاريكي 2-1 في مباراة شهدت إصابة حارس الأخير وباريس سان جيرمان الفرنسي، كيلور نافاس في ذراعه اليمنى في الجولة السادسة من الدور الثالث في تصفيات منطقة كونكاكاف المؤهلة إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™، فيما عزّزت المكسيك صدارتها بفوزها على مضيفتها السلفادور بهدفين نظيفين الأربعاء.

في كولومبوس، قلبت الولايات المتحدة تأخرها بهدف في الدقيقة الأولى سجله كيشير فولر، إلى فوز بفضل هدف التعادل من لاعب برشلونة الاسباني سيرجينيو ديست (25)، قبل أن تخطف النقاط الثلاث عبر النيران الصديقة بعدما ارتدت كرة سددها تيموثي وياه، نجل النجم الليبيري السابق جورج، من القائم لتصطدم بالحارس البديل ليونيل مورييرا ومنه إلى الشباك (66).

وحلّ مورييرا بدلاً من نافاس (34 عاماً) الذي أصيب بذراعه اليمنى في مباراته الدولية رقم 99 وخرج بين الشوطين، لتتلقى آماله ضربة قوية في ظل المنافسة التي تجمعه هذا العام في ناديه الباريسي مع الوافد الجديد الإيطالي جانلويجي دوناروما.

ولم يصدر عن الاتحاد الكوستاريكي للعبة أي توضيح بشأن مدة غياب حارس سان جيرمان.

وتعرّض مدرب المنتخب الأميركي غريغ بيرهالتر لانتقادات لاذعة بعد الخسارة الأولى على الإطلاق أمام بنما في التصفيات، على خلفية قراره بالاعتماد على تشكيلة مغايرة تماماً لتلك التي فازت على جامايكا.

تقدّمت كوستاريكا بفضل هجمة مرتدة وصلت إلى رونالد ماتاريا الذي تفوّق على ديست على الجناح الأيسر ليمرّر كرة إلى القائم البعيد تابعها فولر "على الطاير" في الشباك بعد دقيقة من صافرة البداية.

استحوذ أصحاب الأرض على الكرة من دون فعالية، قبل أن يخترق وياه الرواق الأيسر ويمرر في العمق إلى لاعب فالنسيا الاسباني، يونس موسى على الجهة المعاكسة ومنه إلى ديست ليسدد بالقدم اليسرى في الزاوية العليا للحارس نافاس (25)، ليعود وياه ويتسبب بالهدف الثاني والفوز.

ورفع المنتخب الأميركي رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني من 6 مباريات، متأخراً بفارق 3 نقاط عن نظيره المكسيكي الفائز على السلفادور في عقر دارها.

افتتحت المكسيك التسجيل عبر رأسية هيكتور مورينو في الدقيقة 30، قبل أن يضيف راوول خيمينيز الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني.

وعانى المنتخبان من النقص العددي، فلعب أصحاب الأرض بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 48 بعدما طرد الحكم اللاعب ماريو جاكوبو، قبل أن يرفع البطاقة الحمراء مجدداً بوجه اللاعب المكسيكي نستور أروخو في الدقيقة 67.

وتقدمت كندا للمركز الثالث مع 10 نقاط بعد فوزها الكبير على بنما 4-1 في تورنتو، في مباراة تألق خلالها نجم بايرن ميونيخ الالماني ألفونسو ديفيس صاحب هدف التقدم في الدقيقة 66.

وكانت بنما افتتحت التسجيل غبر رولاندو بلاكبيرن (5)، لتدرك كندا التعادل عبر النيران الصديقة بفضل ميكايل موريو (28)، ليضيف ديفيس الثاني وتاجون بوكانان الثالث (71)، فيما اختتم جوناثان ديفيد المهرجان التهديفي في الدقيقة 78.

وحققت جامايكا فوزها الأول في التصفيات الحالية على حساب مضيفتها هندوراس 2-صفر، في سان بدرو سولا.







