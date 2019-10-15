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دوري أبطال أوروبا
تصفيات كأس العالم

المنتخب العراقي يواصل انطلاقته الجيدة

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واصل المنتخب العراقي انطلاقته الجيدة بفوزه الكبير على مضيفه الكمبودي 4-صفر الثلاثاء في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثالثة ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس آسيا 2023 مونديال 2022 في قطر.

AFP

وسجل المنتخب العراقي هدفين في كل شوط، فأنهى الأول بثنائية ابراهيم بايش (22) ومهند علي (41)، وأضاف مثلها في الثاني بواسطة أمجد عطوان كاظم (57) وأحمد ابراهيم خلف (62).

وحقق المنتخب العراقي فوزه الثاني تواليا بعد تغلبه على هونغ كونغ بثنائية نظيفة في الجولة الماضية وتعادله الثمين أمام مضيفه البحريني (1-1) في الجولة الأولى، فرفع رصيده إلى سبع نقاط في صدارة المجموعة مؤقتا بفارق نقطة واحدة أمام إيران التي تحل ضيفة لاحقا على البحرين.

في المقابل، منيت كمبوديا بخسارتها الثالثة تواليا فبقيت في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة بفارق الأهداف خلف هونغ كونغ التي ارتاحت في هذه الجولة.

المنتخب العراقي
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