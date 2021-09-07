المنتخب السعودي يقتنص فوز ثمين أمام عُمان

وسجل صالح الشهري هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 42.

ورفع المنتخب السعودي رصيده إلى 6 نقاط، خلف المنتخب الأسترالي الذي يملك نفس الرصيد، ويتقدم عليه بفارق الأهداف، فيما بقي المنتخب العماني على رصيده السابق 3 نقاط متساوياً مع منتخب اليابان، ومنتخبا الصين وفيتنام في المركزين الأخيرين بدون نقاط.

أبرز أحداث المباراة

وسيطر الحذر على مجريات الشوط الأول الذي انحصر خلاله الأداء في وسط الملعب وشهد ندرة في الفرص الخطرة على المرميين، قبل أن يبادر الأخضر بالهجوم، عندما صوب سالم الدوسري كرة قوية اعتلت العارضة (25).

وأهدر المنتخب العماني فرصة سهلة إثر هجمة مرتدة سريعة لم يحسن هجومه التعامل معها لتفقد خطورتها (28).

ومن هجمة منسقة نجح الأخضر في أخذ الأسبقية عندما مرر فهد المولد كرة بالكعب لزميله صالح الشهري الذي صوبها قوية على يسار فايز الرشيدي (42).

ومع انطلاقة الشوط الثاني كاد المنتخب العماني أن يعدل النتيجة لولا تألق محمد العويس الذي تصدى لرأسية خالد الهاجري قبل أن يتدخل الدفاع وينهي خطورتها (50).

ولاحت فرصة للأخضر لتعزيز تقدمه بهدف ثان لكن رأسية صالح الشهري مرت بجوار القائم (57).

وتهيأت فرصة أخرى للأخضر ولكن رأسية عبدالإله العمري مرت بمحاذاة القائم (72).

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع كاد المنتخب العماني أن يعادل النتيجة لولا براعة العويس الذي تصدى لكرة صالح اليحيائي القوية، ثم تصدى لكرة مماثلة بقبضته قبل أن تصل للمهاجم العماني الذي أطاح بالكرة فوق العارضة مضيعاً هدفاً محققاً على منتخب بلاده.

