بدأت تتضح صورة المنتخبات المتأهلة إلى كأس آسيا 2023 والدور الحاسم من تصفيات كأس العالم (الدور الثالث) بالنسبة للقارة الآسيوية.

وبعد أن كانت اليابان أولى المنتخبات المتأهلة إلى كأس آسيا جاء الدور على سوريا وقطر وأستراليا وكوريا الجنوبية، لكن الحسابات ستكون مختلفة بالنسبة للفرق المتأهلة إلى الدور الحاسم المؤهل إلى كأس العالم 2022 نظراً لتأهل قطر مسبقاً للمونديال باعتبارها صاحبة الأرض.

وبعد أن يتأهل 12 منتخباً إلى الدور الحاسم سيتم تقسيمهم إلى مجموعتين يتأهل بطل ووصيف كل مجموعة إلى كأس العالم مباشرة على أن يلعب الملحق الآسيوي صاحب المركز الثالث من كل مجموعة.

نظام التأهل إلى كأس آسيا والتصفيات النهائية

ويترقب عشاق القارة الآسيوية التعرف على 12 فريقاً سيصلون إلى الدور الثالث من تصفيات كأس العالم (باستثناء قطر) إذ سيصعد أبطال سبع مجموعات بالإضافة إلى أفضل خمسة منتخبات تحتل المركز الثاني بعدما ضمنت قطر صدارة مجموعتها الخامسة.

وفيما يتعلق بصدارة كل مجموعة فسيتم حسمها بناءً على نتائج جميع مياريات المجموعة دون شطب النتائج مع أصحاب المركز الأخير علماً أن القاعدة تشير إلى الفصل بفارق الأهداف كمعيار أول بين أي فريقين قد يتعادلا بالنقاط وليس المواجهات المباشرة.

وسيتم اختيار أفضل خمسة منتخبات لينضموا إلى المنتخبات المتأهلة إلى الدور الحاسم من تصفيات كأس العالم بعد شطب نتائج كل فريق يحتل المركز الثاني مع صاحب المركز الأخير من كل مجموعة.

وسيتم الفصل بين أصحاب المركز الثاني بناء على عدد النقاط (بعد شطب النتائج مع صاحب المركز الأخير في كل مجموعة) ومن ثم فارق الأهداف في حال التعادل بالنقاط ومن ثم عدد الأهداف المسجلة.