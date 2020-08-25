المكسيكي راميريز مدرباً جديداً لمنتخب نيكاراغوا

* (صورة المدرب راميريز حين كان مساعداً للمدرب السويدي الشهير إيريكسون بين عامي 2008-2009).

وسيحلّ راميريز (54 عاماً) بدلاً من الكوستاريكي هنري دوارتي الذي ترك منصبه في حزيران/يونيو الماضي.

ومارس راميريز مهنته طوال مسيرته في المكسيك وعمل مساعدا للمنتخب الوطني بين 2002 و2006 ومن عام 2008 الى 2009 ثم مدربا لناديي غوادالاخارا ودورادوس.

ويحتل منتخب نيكاراغوا المركز 151 في التصنيف العالمي وسيواجه منتخبات هايتي، بيليز وجزر توركس وكايكوس وسانت لوتشيا في التصفيات التمهيدية لمنطقة كونكاكاف (اميركا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي) لمونديال 2022.

