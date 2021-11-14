الكونغو الديموقراطية تصعد إلى الدور الحاسم

ودخل المنتخبان إلى الجولة الختامية وبنين في الصدارة بفارق نقطتين عن مضيفتها الحالمة بالمشاركة في كأس العالم للمرة الثانية في تاريخها بعد عام 1974 (كانت زائير في حينها).

وقد استفادت الكونغو الديموقراطية على أكمل وجه من عامل الأرض لكي تحقق فوزها الثالث في المجموعة التي تضم تنزانيا ومدغشقر (تعادلتا السبت 1-1 وهما كانتا خارج حسابات التأهل)، وتنتزع الصدارة بفارق نقطة عن ضيفتها التي انتهى حلمها بالمشاركة الأولى في كأس العالم.

وتدين الكونغو الديموقراطية، بطلة إفريقيا لعامي 1968 و1974، بحسم بطاقة الدور الحاسم من التصفيات الإفريقية إلى ديوميرسي مبوكاني (10 من ركلة جزاء) وبن مالانغو اللذين سجلا هدفي اللقاء.

ويتأهل الى الدور الحاسم متصدر كل من المجموعات العشر، على أن يخوض كل منتخب مواجهة من لقاءي ذهاب وإياب لحسم هوية المنتخبات الخمسة التي ستمثل القارة الإفريقية في نهائيات قطر 2022.

وبلغت خمسة منتخبات هي، بالإضافة إلى الكونغو الديموقراطية، المغرب (المجموعة التاسعة) والسنغال (الثامنة) ومالي (الخامسة) ومصر (السادسة).

