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تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™
تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™

الكونغو الديموقراطية تصعد إلى الدور الحاسم

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خطفت جمهورية الكونغو الديموقراطية بطاقة الدور الحاسم من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم FIFA قطر 2022™من ضيفتها بنين، وذلك بالفوز عليها 2-صفر الأحد في الجولة السادسة الأخيرة من منافسات المجموعة العاشرة.

AFP

ودخل المنتخبان إلى الجولة الختامية وبنين في الصدارة بفارق نقطتين عن مضيفتها الحالمة بالمشاركة في كأس العالم للمرة الثانية في تاريخها بعد عام 1974 (كانت زائير في حينها).

وقد استفادت الكونغو الديموقراطية على أكمل وجه من عامل الأرض لكي تحقق فوزها الثالث في المجموعة التي تضم تنزانيا ومدغشقر (تعادلتا السبت 1-1 وهما كانتا خارج حسابات التأهل)، وتنتزع الصدارة بفارق نقطة عن ضيفتها التي انتهى حلمها بالمشاركة الأولى في كأس العالم.

وتدين الكونغو الديموقراطية، بطلة إفريقيا لعامي 1968 و1974، بحسم بطاقة الدور الحاسم من التصفيات الإفريقية إلى ديوميرسي مبوكاني (10 من ركلة جزاء) وبن مالانغو اللذين سجلا هدفي اللقاء.

ويتأهل الى الدور الحاسم متصدر كل من المجموعات العشر، على أن يخوض كل منتخب مواجهة من لقاءي ذهاب وإياب لحسم هوية المنتخبات الخمسة التي ستمثل القارة الإفريقية في نهائيات قطر 2022.

وبلغت خمسة منتخبات هي، بالإضافة إلى الكونغو الديموقراطية، المغرب (المجموعة التاسعة) والسنغال (الثامنة) ومالي (الخامسة) ومصر (السادسة).
 

منتخب الكونغو الديمقراطية تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™
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