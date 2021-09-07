ورفعت أستراليا رصيدها إلى 6 نقاط من مباراتين بعد فوزها على الصين 3-0 في مستهل مشوارها في التصفيات.

وسجل ريان غرانت هدف المباراة الوحيد بكرة رأسية في الدقيقة 43.

وهو الفوز العاشر ايضاً توالياً لأستراليا في تصفيات كأس العالم في انجاز لم يسبقها اليه اي منتخب آسيوي، علماً بأنها انضمت الى كنف الاتحاد القاري عام 2006.

سيطر المنتخب الاسترالي على مجريات الشوط الاول لكنه اصطدم بدفاع فيتنامي منظم الى ان نجح في افتتاح التسجيل قبل نهايته بدقيقتين.

وظن المنتخب الاسترالي أنه سجل هدفاً ثانياً بواسطة ميتشل ديوك لكنه لم يُحتسب بداعي التسلل.

وفي الدوحة التي استضافت المباراة بسبب قيود السفر المتعلقة بفيروس كورونا، استعادت اليابان توازنها وعوضت خسارتها في الجولة الأولى أمام عُمان 0-1 بفوزها على "مضيفتها" الصين 1-0 على ستاد خليفة الدولي.

وسجل يويا أوساكو هدف المنتخب الياباني في الدقيقة 40.

وتصدرت أستراليا المجموعة (6 نقاط) بفارق الأهداف عن السعودية تخطت عُمان بهدف وحيد، وفي المرتبة الثالثة منتخب السلطنة بـ3 نقاط، ثم اليابان رابعة بفارق الأهداف، وفيتنام والصين بدون نقاط إلى الآن.

وتقام الجولة الثالثة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، حيث تلتقي السعودية مع اليابان، وأستراليا مع عمان، والصين مع فيتنام.

ويتأهل أول منتخبين في كل من المجموعتين مباشرة الى النهائيات، فيما يتواجه المنتخبان الحاصلان على المركز الثالث لتحديد أي منهما سيخوض الملحق العالمي.

