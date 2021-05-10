الصين تجنّد الأجانب لتعزيز حظوظها في بلوغ المونديال

وبدأت الصين الطامحة لأن تصبح قوة عظمى في كرة القدم سياسة تجنيد لاعبين ولدوا خارج البلاد في العام 2019، في حل سريع للتأهل إلى مونديال قطر.

واستدعى المدرب لي تاي 26 لاعبًا الى التشكيلة التي ضمت ثلاثي هجوم برازيلي الأصل مؤلف من إلكيسون، فرناندو هنريكي وآلان كارفاليو، إضافة الى زميلهم في غوانغجو تياس براونينغ، قلب دفاع ايفرتون السابق الذي وُلد في ليفربول ولعب مع منتخبات الفئات العمرية في انكلترا.

أما المجنّس الخامس فهو نيكو ييناريس لاعب وسط أرسنال السابق الذي خاض ايضًا مباريات مع شباب الأسود الثلاثة.

وفي آخر مباراة خاضها "التنين" (77 في التصنيف العالمي) في التصفيات في تشرين الثاني/نوفمبر 2019 عندما خسر أمام سوريا 1-2 بإشراف المدرب السابق الايطالي مارتشيلو ليبي، تواجد فقط إلكيسون وييناريس في التشكيلة.

آمال الصين في الوصول إلى المونديال تبدو مزعزعة، لكنها تعززت أيضًا بعودة المهاجم وو لي الذي لم يشارك في التدريبات الأخيرة للالتزام مع فريقه إسبانيول الإسباني.

تحت قيادة لي، لاعب إيفرتون السابق الذي تولى المسؤولية عندما استقال ليبي بعد الهزيمة ضد سوريا، تحتل الصين المركز الثاني في المجموعة الأولى بفارق ثماني نقاط عن سوريا المتصدرة.

ويتأهل متصدر كل من المجموعات الثماني وأفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثاني الى الدور الثالث من التصفيات.

ومن المقرر أن تقام باقي مباريات المجموعة الأولى في الصين في الفترة بين 30 أيار/مايو و15 حزيران/يونيو حيث يواجه البلد المضيف غوام والمالديف والفيليبين وسوريا.