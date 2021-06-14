التصفيات المزدوجة: مواجهات حاسمة للعراق والسعودية والامارات

ويتأهل إلى الدور النهائي من تصفيات كأس العالم صاحب المركز الأول في كل من المجموعات الثماني، إلى جانب أفضل خمسة منتخبات تحصل على المركز الثاني (بعد ضمان قطر المضيفة صدارة المجموعة الخامسة)، كما تحصل هذه المنتخبات على بطاقات التأهل إلى نهائيات كأس آسيا 2023 في الصين.

ويتنافس منتخبا العراق (17 نقطة وإيران 15) لخطف بطاقة التأهل المباشرة عندما يلتقيان على استاد علي بن محمد في عراد ضمن المجموعة الثالثة.

ويلتقي أيضاً منتخب البحرين (12) مع هونغ كونغ (5) على استاد البحرين الوطني بالرفاع.

ويسعى مدرب العراق السلوفيني ستريشكو كاتانيتش للتمسّك بالصدارة، معوّلا على لاعبيه المميزين بقيادة مهند علي وبشار رسن وطارق همام وعلاء عبدالزهره وعلي حصني وضرغام اسماعيل ومحمد قاسم.

في المقابل، سيدخل المنتخب الإيراني المدجج بنجومه الدوليين اللقاء بنشوة الفوز الكبير على كمبوديا بعشرة أهداف دون رد.



السعودية وموقعة أوزبكستان



ويستعد المنتخب السعودي لحجز مقعده في الدور الثالث المؤهل إلى نهائيات كأس العالم، عندما يواجه نظيره الأوزبكي على ملعب مرسول بارك بالرياض في ختام منافسات المجموعة الرابعة.

ويتصدر الأخضر مجموعته برصيد 17 نقطة، بينما يحتل أوزبكستان مركز الوصافة برصيد 15 نقطة.

ومع أنّ المنتخب السعودي لم يظهر بمستواه المعروف في المباراة الأخيرة أمام سنغافورة، إلا أنّه نجح في تحقيق المهم وحصد العلامة الكاملة بثلاثية نظيفة سجلها في آخر ست دقائق من زمن المباراة.

وقال المدرب الفرنسي هيرفيه رينار: "عبد الله عطيف وسلطان الغنام جاهزان للمباراة المقبلة أمام أوزبكستان، فالأول بحالة جيدة وليس مصاباً وغاب عن مواجهة سنغافورة للإيقاف، بينما فضلت إراحة الثاني".

وأضاف في المؤتمر الصحافي عشية المباراة: "نحترم منتخب أوزبكستان كثيراً، مواجهتنا الماضية في التصفيات كانت صعبة، لكننا تمكنا من تحقيق هدفنا".

وتابع: "سنسعى لتجديد الفوز عليهم مجدداً لنعزز صدارتنا والتأهل للمرحلة الثالثة من التصفيات الآسيوية".



مواجهة مصيرية للإمارات

وفي المجموعة السابعة، تخوض الإمارات الثانية (15 نقطة) مواجهة مصيرية مع فيتنام المتصدرة 17 نقطة.

وتتطلع الإمارات إلى الفوز وحده من أجل انتزاع المركز الأول والتأهل مباشرة إلى نهائيات كأس آسيا والدور الحاسم من تصفيات المونديال، عوضاً عن دخول حسابات المركز الثاني.

وعادت الإمارات بقوة الى المنافسات بعدما حققت 3 انتصارات توالياً على ماليزيا وتايلاند وإندونيسيا، لكن مهمتها أمام فيتنام التي لم تخسر حتى الآن في مجموعتها ستكون الأصعب.

وقال الهولندي بيرت فان مارفيك مدرب الإمارات: "لم نحقّق الهدف المنشود من التصفيات حتى الآن، وما تزال لدينا مباراة أخيرة أمام فيتنام لإكمال المهمة، مع علمنا بقدرات المنتخب الفيتنامي الجيدة".

وفي المجموعة الأولى التي تقام مبارياتها في الشارقة، تتطلع الصين الثانية 16 نقطة إلى الفوز على سوريا (21) التي ضمنت التأهل في الصدارة، من أجل مرافقتها رسمياً إلى الدور النهائي لتصفيات المونديال.



الأردن يتمسك بالأمل

وفي المجموعة الثانية، ما زال الأردن متمسكاً بأمل التأهل إلى الدور النهائي، شرط الفوز على أستراليا في مجموعة تستضيفها الكويت المدعوة لمواجهة مع تايوان الأخيرة.

وضمنت أستراليا المركز الأول وبالتالي التأهل إلى الدور النهائي وكأس آسيا بعدما حصدت 21 نقطة من 21 ممكنة، متقدمة على الأردن 14 من والكويت 11.