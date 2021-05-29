التصفيات المزدوجة: لعنة الإصابات تطارد المنتخب السوري بخسارة جهود عمر السومة

وأعلن الاتحاد السوري لكرة القدم السبت غياب هداف الأهلي السعودي عن المباريات المتبقية في التصفيات المزدوجة المؤهلة لمونديال قطر 2022 وكأس آسيا في الصين عام 2023.



وبات السومة خارج المنتخب بعدما تجددت أوجاع اللاعب مكان الإصابة التي تعرض لها في معسكر البحرين قبل فترة مع المنتخب ومع ناديه الأهلي.



وأشار الاتحاد إلى أنّ: "الفحوصات والصور الشعاعية التي أجريت للسومة اليوم السبت تبينت حاجته إلى مدة راحة وعلاج لا تقل عن أربعة أسابيع".



وكانت الإصابات أبعدت ثلاثة لاعبين عن تشكيلة المنتخب حلال معسكر دبي وهم لاعب تشرين ماهر دعبول ولاعب المحرق البحريني عبد الرحمن بركات وأحمد الصالح مدافع العربي الكويتي.



وتتصدر سوريا فرق المجموعة الآسيوية الأولى بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة من خمسة انتصارات مقابل 7 نقاط للصين والفلبين و3 نقاط لجزر المالديف ولاشيء لغوام.



واختار الاتحاد الآسيوي مدينة شنغهاي الصينية لاستكمال باقي مباريات المجموعة عبر طريقة التجمع في حزيران القادم/يونيو، حيث ستلعب سوريا مع غوام في 7 منه ومع المالديف في 11 منه قبل أن تختتم مشوارها بلقاء الصين في 15 منه.