التصفيات الآسيوية: قرعة الدور الحاسم في 1 يوليو

وسيتم توزيع المنتخبات على مجموعتين، تضم كل منها 6 منتخبات، و"يكون تصنيف المنتخبات للقرعة بحسب التصنيف العالمي الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم في إصدار خاص يوم 18 حزيران/يونيو" بحسب ما أعلن الاتحاد الآسيوي للعبة.

ويتأهل بطل ووصيف كل مجموعة مباشرة إلى المونديال، فيما يتأهل الفائز بين ثالثي المجموعتين لخوض ملحق دولي.

ومع حصول منتخب قطر مضيف كأس العالم 2022 على صدارة المجموعة الخامسة، تأهلت للدور النهائي المنتخبات السبع الأخرى التي تصدرت مجموعاتها وهي سوريا وأستراليا وإيران والسعودية واليابان والإمارات وكوريا الجنوبية، إلى جانب خمسة منتخبات تأهلت كأفضل الحاصلين على المركز الثاني وهي الصين وعمان والعراق وفيتنام ولبنان.

وأقيمت 57 مباراة في الأيام الـ19 الماضية بنظام التجمّع بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وأفرزت التصفيات المزدوجة أيضا تأهل المنتخبات الـ12 (زائد الصين المضيفة) إلى كأس آسيا المقررة بين حزيران/يونيو وتموز/يوليو 2023.

وتستمر التصفيات الآسيوية، لإكمال عدد المشاركين (24)، بخوض ثلاثة منتخبات حصلت على الترتيب الأقل بين اصحاب المركز الثاني، و8 منتخبات حصلت على المركز الثالث و8 حصلت على المركز الرابع، إلى جانب أفضل ثلاثة منتخبات حصلت على المركز الخامس.

وتأهل 22 منتخباً مباشرة إلى الدور النهائي من تصفيات كأس آسيا 2023، علماً بأن التصفيات تضم 24 منتخباً.

وتتنافس المنتخبات الأربعة المتبقية (المصنفة 36 إلى 39) في مباريات الملحق (اندونيسيا وكمبوديا والصين تايبيه وغوام)، والتي تقام من مباراتي ذهاب وإياب يومي 7 أيلول/سبتمبر و12 تشرين الأول/أكتوبر 2021، على أن تقام القرعة يوم 24 الجاري.



