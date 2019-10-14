التصفيات الآسيوية - سوريا ترصد الفوز الثالث توالياً

واستهل المنتخب السوري مشواره في التصفيات بفوز على مضيفته الفيليبين 5-2 في الجولة الأولى، قبل أن يتغلب على ضيفه من جزر المالديف 2-1 في الثالثة بعدما ارتاح في الجولة الثانية رافعاً رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف الصين المتصدرة والتي تحل ضيفة على الفيليبين في اختبار سهل بعدما اكتسحت جزر المالديف 5-صفر وغوام 7-صفر على التوالي.

وشدّد المدير الفني للمنتخب السوري فجر إبراهيم على أهمية الفوز على غوام في تصريح لوكالة فرانس برس، وقال "باختصار نحن نبحث عن النقاط في الدرجة الأولى ولدينا الأن 6 نقاط من مباراتين".

وتبدو مهمة سوريا سهلة في تجاوز غوام المتواضعة والتي تتذيّل ترتيب المجموعة من دون نقاط، والمواجهة ستكون الأولى بينهما حيث لم يسبق أن التقيا من قبل.

وعن الفوز المتواضع على المالديف وإضاعة الفرص السهلة، قال "يجب أن نستفيد من دروس مباراتنا مع المالديف وأن نستغل الفرص جيداً أمام غوام".

ومن المنتظر أن تطرأ عدة تعديلات على تشكيلة سوريا بسبب الغيابات بعد إصابة مهاجم الهلال السعودي عمر خربين بتمزّق في كاحله سيبعده عن الملاعب نحو ثلاثة أسابيع وفقاً لطبيب المنتخب، كما يغيب قلب الدفاع أحمد الصالح لخروجه ببطاقة حمراء أمام المالديف.

وأكد فجر إبراهيم ثقته بالبدلاء، وقال "هنالك تعديل على التشكيل بسبب الطرد والإصابة ولدينا الآن بدلاء قادرون أن يلعبوا أي مباراة".

ويغيب عن منتخب سوريا إضافة لخربين والصالح كل من خالد مبيض لاعب وسط تشرين الساحلي ومحمد عثمان لاعب وسط هيراكليس ألميلو الهولندي بداعي الإصابة.

ومن المتوقع أن تلعب سوريا بتشكيلة تضم الحارس إبراهيم عالمة وحسين جويد وعمرو ميداني وعبدالله الشامي ومؤيد عجان وأحمد الأشقر وأسامة أومري وورد السلامة ومحمود مواس وشادي الحموي وعمر السومة صاحب ثنائية الفوز على المالديف.