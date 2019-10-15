التصفيات الآسيوية - أستراليا تكتسح تايوان وتحقق الفوز الثالث توالياً

وفرض آدم تاغرت وجاكسون إيرفاين وهاري سونار أنفسهم نجوم المباراة بتسجيل كل منهم ثنائية، الأول في الدقيقتين 12 و19، والثاني في الدقيقتين 34 و36، والثالث في الدقيقتين 73 و88، فيما سجل جيمي ماكلارين الهدف السادس في الدقيقة 84.

وسجل تشين يي وي هدف الشرف للمضيف في الدقيقة 21.

وهو الفوز الثاني لأستراليا خارج قواعدها بعد الأول على مضيفتها الكويت 3-صفر في الجولة الثانية وبداية مشوارها في التصفيات كونها ارتاحت في الجولة الأولى، والثالث لها في التصفيات بعد خماسية نظيفة في مرمى ضيفتها نيبال في الجولة الثالثة الخميس الماضي.

وعزّزت أستراليا موقعها في الصدارة برصيد 9 نقاط بفارق خمس نقاط مؤقتاً أمام الكويت والأردن الذي يستضيف نيبال.

ولقيت تايوان خسارتها الثالثة توالياً وبقيت في المركز الأخير من دون رصيد.