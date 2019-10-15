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دوري أبطال أوروبا
تصفيات كأس العالم

التصفيات الآسيوية - أستراليا تكتسح تايوان وتحقق الفوز الثالث توالياً

حقّق المنتخب الأسترالي فوزه الثالث توالياً  واكتسح مضيفه التايواني 7-1 في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة لمونديال 2022 بقطر وكأس أسيا 2023 بالصين.

Reuters

 

وفرض آدم تاغرت وجاكسون إيرفاين وهاري سونار أنفسهم نجوم المباراة بتسجيل كل منهم ثنائية، الأول في الدقيقتين 12 و19، والثاني في الدقيقتين 34 و36، والثالث في الدقيقتين 73 و88، فيما سجل جيمي ماكلارين الهدف السادس في الدقيقة 84.

وسجل تشين يي وي هدف الشرف للمضيف في الدقيقة 21.

وهو الفوز الثاني لأستراليا خارج قواعدها بعد الأول على مضيفتها الكويت 3-صفر في الجولة الثانية وبداية مشوارها في التصفيات كونها ارتاحت في الجولة الأولى، والثالث لها في التصفيات بعد خماسية نظيفة في مرمى ضيفتها نيبال في الجولة الثالثة الخميس الماضي.

وعزّزت أستراليا موقعها في الصدارة برصيد 9 نقاط بفارق خمس نقاط مؤقتاً أمام الكويت والأردن الذي يستضيف نيبال.

ولقيت تايوان خسارتها الثالثة توالياً وبقيت في المركز الأخير من دون رصيد.

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