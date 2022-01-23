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كأس أمم أفريقيا توتال إنرجيز
تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™

الاصابة تُبعد عبد الرحمن غريب عن منتخب السعودية

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استبعد الفرنسي هيرفي رونار مدرب المنتخب السعودي، اللاعب عبد الرحمن غريب من قائمة الأخضر الذي يستعد لمواجهة منتخبي عُمان واليابان نهاية الشهر الجاري ومطلع المقبل في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم FIFA قطر 2022™.

Reuters


 

وجاء استبعاد غريب، بحسب ما أعلنه موقع المنتخب السعودي في "تويتر" بسبب الإصابة التي لحقت به في مباراة فريقه الأخيرة، وتم استدعاء زميله بالفريق، المهاجم الشاب هيثم عسيري عوضًا عنه، بعدما تألق مع الأهلي في المباريات الأخيرة وبات يشكل عنصراً مهماً في تركيبة الفريق.  

ويعتبر استبعاد غريب هو الثالث من نوعه، حيث سبقه استبعاد سلمان الفرج وزيد البواردي لذات السبب، وتم استدعاء عبدالله الخيبري وأمين بخاري بدلاً منهما.

ويتصدر المنتخب السعودي مجموعته في التصفيات الآسيوية وبات قريبًا من التأهل الى مونديال قطر، بعد أن حصد 16 نقطة من ست مباريات (خمسة انتصارات وتعادل) في صدارة المجموعة.

وتلتقي السعودية مع عمان في 27 كانون الثاني/يناير الجاري في جدة ومع اليابان في الأول من شباط/فبراير المقبل في سايتاما. 
                  

المنتخب السعودي هيرفي رونار تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™ عبد الرحمن غريب
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