الاتحاد العراقي لكرة القدم يعيّن عبد الغني شهد مدرباً جديداً لأسود الرافدين

وجاء تعيين شهد بعد سلسلة اجتماعات لمجلس إدارة الاتحاد العراقي لكرة القدم، حيث تم تحديد قائمة مختصرة من مدربين محليين، قبل أن يقع الاختيار على عبد الغني شهد مدرب نفط الوسط، لخلافة المدرب السابق زيليكو بيتروفيتش الذي أقيل من منصبه بسبب سوء نتائج أسود الرافدين خلال تصفيات كأس العالم FIFA قطر 2022™.

ويشرف شهد (53 عاما) على تدريب فريق نفط الوسط ثالث الترتيب في الدوري المحلّي (38 نقطة)، ومن أبرز محطاته التدريبية قيادة المنتخب الأولمبي العراقي في أولمبياد ريو 2016 في البرازيل.

ويستعد المنتخب العراقي لملاقاة نظيره الإماراتي في الرابع والعشرين من آذار/مارس المقبل قبل خمسة أيام من مواجهة سوريا.

ويشغل المنتخب العراقي المركز الخامس قبل الأخير برصيد خمس نقاط على لائحة ترتيب المجموعة الأولى التي حجز فيها منتخبا إيران وكوريا الجنوبية بطاقتي التأهل إلى نهائيات كأس العالم FIFA قطر 2022™.

ويشتد صراع المركز الثالث في الجولتين المقبلتين الأخيرتين من التصفيات الحاسمة لضمان بطاقة الملحق بين الإمارات (9 نقاط) ولبنان (6) والعراق (5).